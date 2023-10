Preso a pneu, jacaré é encontrado morto boiando em lagoa

Jacarepaguá (RJ) – Um jacaré apareceu morto preso a um pneu na Lagoa de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para o pescador que encontrou o animal, a poluição no complexo lagunar da região tem aumentado, prejudicando não só a pesca, mas também a vida dos animais existentes na região.

“Tava pescando, daí encontramos com ele, entendeu? A gente fica triste né, porque é uma coisa da natureza, uma coisa meio complicada, né? Peixe podre, água fedendo, essa poluição está acabando com a nossa lagoa, infelizmente, né”, questionou o pescador João Batista Caiera.

Ele faz parte da Associação de Pescadores da Baixada de Jacarepaguá, cuja sede fica às margens da lagoa.

“É uma tristeza pra gente que a gente sobrevive disso ai é uma tristeza pra gente. Tem dia que a gente vai pra lagoa e volta sem nada por causa dessa poluição que ta por ai “, diz Michel.

O complexo lagunar da Baixada de Jacarepaguá abrange as lagoas de Jacarepaguá, do Camorim, das Taxas, da Tijuca e de Marapendi.

Agora, além de muita sujeira, os animais que sobrevivem nessas lagoas estão tendo que conviver com a caça, que é ilegal. Segundo moradores da região, os criminosos saem à noite de barco atrás de capivaras e jacarés.

O biólogo Mário Moscatelli trabalha nas lagoas do complexo desde 1992. Em parceria com estado e município, ajudou a implantar ecobarreiras nos principais rios e canais que deságuam no sistema lagunar, e lamenta a poluição que continua prejudicando todo o ecossistema da região

“Infelizmente o aporte a chegada de lixo continua gigantesco, 95% lixo doméstico, sofá, geladeira, caixa d’água, ou seja, parcela da população não está colaborando. Essa guerra precisa da colaboração de todos”, diz Moscatelli.

*Com informações do G1

