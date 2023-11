Amazonense de 13 anos é bicampeã brasileira dos 50m de nado livre infantil

Atleta foi considerada a melhor nadadora do campeonato, fechando o ano como a mais rápida do Brasil na categoria Infantil 1.

A atleta amazonense Pietra Menezes, 13, levou mais um troféu para casa. Desta vez foi consagrada bicampeã brasileira dos 50 metros de nado livre infantil e faturou o Troféu Maurício Bekenn. A competição foi realizada no dia 25 de novembro, em Recife (PE).

“Estou muito feliz com mais essa vitória. E continuarei com a preparação física e com todos os treinamentos que me permitam me aperfeiçoar cada vez mais. Agradeço a toda a minha equipe técnica e a minha amada mãe, minha maior incentivadora e minha maior inspiração”, disse a atleta.

Ao todo, 113 clubes participaram da competição com representação de 666 atletas brasileiros. Pietra, que nadou na raia 4, fez o melhor tempo nas eliminatórias indo para a final como grande favorita.

Na prova de 50 metros de nado livre, Pietra venceu com o tempo de 27.61 segundos, se tornando bicampeã da prova. Além de ter recebido o troféu de melhor índice técnico da competição, foi, novamente, a melhor nadadora do campeonato, fechando o ano como a nadadora mais rápida do Brasil na categoria Infantil 1.

A nadadora manauara, Pietra, é uma atleta de destaque que acumula diversos recordes nos campeonatos amazonenses. Ela já participou de várias competições pelo Brasil, conquistando o título de Bicampeã Norte/Nordeste nos 50 metros livres. Pietra também alcançou o 1° lugar no ranking Brasileiro duas vezes na categoria Petiz 1 (11 anos) e Petiz 2 (12 anos) nos 50 metros livres. Além dessas conquistas, ela também possui títulos em competições como JEAS e JEBS.

Pietra é uma atleta velocista inspirada em sua mãe, a ex-atleta Luciana Oliveira, que também foi campeã brasileira aos 13 anos de idade. A paixão pelo esporte e o talento para a velocidade são características que passaram de geração em geração na família.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Prodígio: nadadora amazonense de 13 anos é campeã no Brasileiro de Inverno