Homem é preso por furtar motocicletas em estacionamento de supermercado em Manaus

Manaus (AM) – Jonathas Santos Araújo, de 34 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (30), por furto qualificado de motocicletas. O suspeito foi preso no estacionamento de um supermercado, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, no mesmo dia da prisão, o indivíduo cometeu o furto de três motocicletas em supermercados de diferentes localidades. Quando iria cometer o quarto furto, ele foi reconhecido por funcionários de um supermercado no bairro Jorge Teixeira.

“Ele teria ido ao estabelecimento para cometer o crime novamente e, ao retornar, foi identificado pelos funcionários por meio das câmeras de segurança do comércio. De imediato, nos deslocamos ao local e efetuamos a prisão do infrator. Com ele apreendemos uma chave falsa que era utilizada para ligar as motos e depois furtá-las”, disse.

Conforme o delegado, além do crime no supermercado, ele praticou outros dois furtos de motocicletas no mesmo dia, sendo um no Centro de Manaus e outro na avenida Torquato Tapajós.

“As três motocicletas furtadas por Jonathas foram recuperadas. Depois da prisão, foi constatado que ele já responde por quatro processos criminais, sendo três por furtos de motocicletas e um de receptação”, contou.

Jonathas responderá por furto qualificado e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

VÍDEO: Suspeitos roubam carro após arrancar motorista do veículo na Zona Norte de Manaus

Operação prende motoristas bêbados e apreende 145 veículos irregulares no AM

VÍDEO: travesti ‘caloteira’ não paga corrida e motorista é banido de app em Manaus