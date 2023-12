Durante a programação da 28ª Conferência das Partes – COP, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) participará de três painéis para discutir sobre a crise climática mundial e direitos de ativistas ambientais. Os discursos ocorrem neste domingo (3).

No “Pavilhão Parlamentar – Globe Internacional”, na Blue Zone, Amom deve integrar o painel de lançamento da “Bancada pelo Planeta”, iniciativa da Frente Parlamentar dos Direitos Indígenas e Ambientalistas do Brasil, previsto para iniciar às 10h (horário de Dubai). Na ocasião, o parlamentar deve discursar sobre como as mudanças climáticas têm afetado a vida da população amazonense.

Posteriormente, ainda no mesmo pavilhão, às 12h, o deputado federal segue para o painel “O papel do legislativo no enfrentamento à crise climática”, onde dividirá espaço com outros deputados e senadores para discutir sobre a atuação do parlamento brasileiro diante da pauta ambiental.

A partir das 16h30, no “Pavilhão do Brasil”, Mandel apresentará os principais pontos do relatório pela aprovação do Acordo de Escazú na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN), onde é relator. O tratado internacional versa sobre transparência, proteção de defensores ambientais, além da formação e capacitação de agentes públicos sobre questões ambientais.

“A COP é uma oportunidade de dar visibilidade aos problemas que estamos passando no cotidiano e que ocorrem porque ainda não há o devido respeito ao meio ambiente. Não é normal que a capital do coração da Amazônia Legal esteja sufocando e isso ainda não tenha tido uma repercussão internacional”, criticou Mandel.

*Com informações da assessoria

