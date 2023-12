Boi Manaus 2023 arrasta multidão para o Sambódromo na segunda noite de evento

Segunda noite contou com a participação de Israel Paulain e Sebastião Júnior, Prince do Boi e Patrick Araújo, entre outros

Manaus (AM) – Na noite de sábado (2), a Prefeitura de Manaus encerrou a 26ª edição do Boi Manaus 2023, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (sambódromo), Zona Centro-Oeste de Manaus, sem nenhuma ocorrência e com a geração de aproximadamente 1,2 mil empregos diretos e indiretos.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, apesar da mudança na data do evento, o resultado foi positivo.

“Mesmo com a mudança na data, a população compareceu para curtir ‘o som que vem da floresta’. Então, estou muito feliz com o resultado e isso nos anima para projetar e planejar o evento de 2024”, disse.

Cardoso ressaltou ainda a movimentação na economia e a geração de emprego, bem como o planejamento estratégico para atrair mais turistas para Manaus.

“Estamos gerando mais de mil e duzentos empregos diretos e indiretos. E o que circulou desde a confecção do evento e dentro do evento é algo em torno de 3,5 milhões de reais, o que significa que a estratégia da Prefeitura de Manaus, do prefeito David Almeida, que é investir em cultura, turismo e trazer o turista cada vez mais para Manaus, está dando muito certo”, frisou.

Segurança

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) atuou com guardas municipais, em parceria com as polícias Militar e Civil e outros órgãos de segurança, o que garantiu um evento seguro, como comentou o titular da pasta, Sérgio Fontes.

“Deu tudo certo. Nós estamos com a PM, a Polícia Civil, o Departamento Técnico-Científico – a perícia, uma segurança privada e com os guardas municipais. Graças a Deus, zero ocorrência e a festa está tramitando muito tranquilamente”, ressaltou.

Com mais de 40 lentes estrategicamente posicionadas no perímetro do evento, o Centro de Cooperação da Cidade (CCC) realizou o videomonitoramento para respostas imediatas. Segundo o colegiado, nos dois dias de eventos, não houve registro de anormalidades.

O gerente de Projetos, Mário Henrique, destacou a contribuição da pasta durante o Boi Manaus 2023.

“O CCC atuou junto com a Manauscult na coordenação do evento, auxiliando todos os órgãos que agiram de maneira integrada na operação do Boi Manaus. Cooperamos pelo videomonitoramento, que foi realizado por meio de 42 lentes, e apoiamos as equipes de segurança, trânsito e demais pastas, para que o Boi Manaus 2023 fosse um sucesso”, finalizou.

Apresentações

A última noite foi marcada pela apresentação dos grandes nomes da cultura popular, como os itens dos bumbás Garantido e Caprichoso: Israel Paulain e Sebastião Júnior, Prince do Boi e Patrick Araújo, a Marujada de Guerra e a Batucada. Além das vozes femininas de Márcia Siqueira e Márcia Novo, que levaram os brincantes a ficarem com gostinho de quero mais.

*Com informações da assessoria

