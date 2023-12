Contratação de refugiados e migrantes em Manaus é tema do Fórum de Empregabilidade

Manaus (AM) – Talentos Sem Fronteiras: O desenvolvimento de profissionais venezuelanos e a inserção no mercado de trabalho brasileiro” é o tema do III Fórum Hermanitos de Empregabilidade para Refugiados e Migrantes, que ocorrerá nesta quinta-feira (7), das 8h30 às 12h30, na sede da concessionária Águas de Manaus, situada na Av. André Araújo, 1.981, bairro Aleixo – Zona Centro-Sul de Manaus.

Promovido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos, em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), o objetivo do Fórum é sensibilizar empresários, líderes de RH e representantes públicos e estimular a contratação formal de profissionais migrantes e refugiados, além de promover a participação no Fórum Empresas com Refugiados.

O tema escolhido apresenta o trabalho que o Hermanitos vem desenvolvendo em aproximadamente cinco anos de atuação, que já garantiu o Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) nas categorias local e nacional, e o creditou para concorrer na categoria latinoamericana, quem acontecerá em 2024, na Guatemala. O Hermanitos também recebeu, em novembro, o Prêmio Jaraqui Valley na categoria Negócio de Impacto, que representa um reconhecimento no ecossistema de inovação local.

O Fórum terá três painéis temáticos, cada um com duração de 40 minutos, para compartilhamento de experiências e cases entre os convidados, empresários, profissionais de RH, representantes de entidades públicas, profissionais já contratados e organizações de migrantes e refugiados, entre outros, visando fomentar novas ideias e projetos de contratação.

“Será um encontro muito proveitoso para todas as partes. Discutiremos legislação, capacitação, cultura organizacional e, principalmente, os benefícios que a contratação de profissionais migrantes e refugiados proporcionam às empresas”, destaca Tulio Duarte, diretor presidente do Hermanitos.

Fundado em 2019, a OSC Hermanitos desenvolve três projetos voltados à empregabilidade e geração de renda. O primeiro é o “Mujeres Fuertes”, que estimula mulheres chefes de família monoparentais a abrirem o próprio negócio nas áreas de beleza, estética e gastronomia.

Outro destaque é o “Jóvenes en Acción”, voltado para qualificação profissional de adolescentes e jovens venezuelanos em busca do primeiro emprego, por meio de programas de aprendizagem, além do “Banco de Talentos”, uma plataforma que reúne mais de três mil currículos de profissionais venezuelanos em diversas áreas e faz constante contato com empresários e líderes de RH.

Para participar do evento, que é gratuito, o interessado deve preencher o formulário https://forms.gle/1x481FbxmSjMjyQZ8.

Sobre o Hermanitos

A OSC Hermanitos tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes em Manaus, por meio da inserção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

