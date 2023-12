Travesti acusada de estuprar criança é encontrada morta após ser liberada da cadeia em Parintins

Exames do IML não indicou indícios de abuso sexual na vítima

A travesti Jessica Hadassa foi encontrada morta com quatro tiros na Estrada do Macurany, em Parintins, interior do Amazonas, durante a noite de quinta-feira (14).

Jessica havia sido acusada de estuprar uma criança de cinco anos após o menor sentir dores abdominais. Ao levar o filho a uma unidade de saúde, a equipe médica identificou sinais de abuso sexual e a criança pediu à mãe que a travesti não visitasse mais a sua casa, despertando a desconfiança da responsável.

Hadassa foi acolhida na casa da criança e ficava com os menores quando a mãe se ausentava para fazer compras. A travesti foi presa, mas negou o crime. A criança foi submetida a exames de conjunção carnal no Instituto Médico Legal (IML), no entanto, o resultado não indicou indícios de abuso sexual.

Ao sair da prisão, Jessica foi atingida por diversos disparos de fogo, um deles sendo na cabeça. A Polícia Civil do Amazonas investiga ambos os casos.

