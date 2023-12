‘Quebra-Nozes’ encerra temporada no Teatro Amazonas assistido por mais de 5 mil pessoas

Encenação tradicional nesta época do ano foi apresentado no palco do Teatro Amazonas e ganhou a popularidade amazonense

Manaus (AM) – Após uma temporada de oito noites, e ingressos esgotados, o espetáculo “Quebra-Nozes no Reino Encantado dos Doces” foi prestigiado por mais de 5 mil pessoas, no Teatro Amazonas. A última récita foi neste domingo (17), e, mais uma vez, a casa de espetáculos esteve lotada. A próxima atração da temporada de dezembro será o concerto “O Encanto de Natal”, de 20 a 23 de dezembro. A entrada é por agendamento no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

A montagem amazonense do espetáculo “O Quebra-Nozes”, foi uma adaptação do balé clássico do compositor Tchaikovsky (1840-1893). A direção geral foi assinada por Álvaro Gonçalves e, completando o conjunto da obra, a Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Madrigal e Grupo Vocal dos Corpos Artísticos do Amazonas. O espetáculo integrou a programação do Mundo Encantado do Natal, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A direção musical foi do maestro Marcelo de Jesus.

“O público realmente é surpreendente. As pessoas não se limitam a um tipo de espetáculo. As pessoas estão abertas a vir ao teatro e esperar algo de novo”, disse o maestro.

Sem esconder a emoção na noite de encerramento, Marcelo de Jesus, falou ainda sobre a entrega dos músicos e bailarinos. “É uma obra de grande importância para a orquestra. Não é fácil tocar oito vezes o balé completo sem intervalos. Você vê nos músicos aquela parada de sentimento de estar sendo realizado, a nossa função de transmitir isso para essas pessoas, que muitas estão pela primeira vez assistindo a um espetáculo com orquestra, balé, cenário, figurino”, completa o maestro.

O diretor geral e professor de balé clássico, Álvaro Gonçalves, destaca o papel social do espetáculo, ao formar novos públicos. “Esse ano a gente teve pessoas diferentes na plateia, geralmente são as famílias dos nossos alunos. Desta vez as pessoas comentaram nas redes sociais, alcançamos uma interação com um público diferente, muita gente se emocionou. Eu estou muito feliz por ter ampliado o alcance do balé clássico”, comemora Álvaro.

Quem não perde um espetáculo de final de ano do Governo do Estado, é a assistente social, Bruna Vargas. Na companhia do filho, ela garantiu a vaga via agendamento.

“Os espetáculos são grandiosos, gratuitos, e é maravilhoso para as crianças. Eles ficam encantados. É ótimo para a família se divertir, assistir e sair daqui mais maravilhado do que entrou, porque o nosso teatro em si, ele já é uma beleza e, com o espetáculo, então, a realização é maravilhosa”, revela Bruna.

