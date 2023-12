Teatro Amazonas recebe o concerto “O Encanto do Natal” nesta semana; veja programação

As inscrições são gratuitas mediante agendamento nesta segunda-feira (18), às 15h, no Portal da Cultura

A programação do Mundo Encantado do Natal segue trazendo novidades no Teatro Amazonas. Entre os dias 20 e 23 de dezembro, às 19h, o concerto “O Encanto de Natal” ocupa o palco do teatro, proporcionando uma mistura de arte e entretenimento para o público.

Realizado pelos corpos artísticos do Amazonas, o espetáculo conta com a participação do Balé Folclórico do Amazonas, Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões e Coral do Amazonas, oferecendo ao público um show completo em todos os âmbitos artísticos. Entre os solistas, Marcela Bártholo, Carol Martins, Elane Monteiro, Enrique Bravo e Luiz Carlos. A regência é de Otávio Simões e Davi Nunes.

O concerto traz clássicos natalinos e também um cenário da música gospel. No repertório se destacam músicas como “Jingle Bell Rock”, “Canção dos Sinos” e “A tentação de Jesus”, intercalando entre solistas e o corpo das orquestras presentes, complementadas com as vozes do coral.

O espetáculo segue visualmente com a interpretação das canções que traduzem a história de Jesus Cristo. Cenas inusitadas como a perseguição de Herodes trazem um diferencial, executadas no palco pelos bailarinos e com uma performance mais leve e cômica.

“O público pode esperar um lindo concerto com músicas tradicionais de Natal com várias roupagens, do clássico ao rock de uma forma muito expressiva realizada pelos corpos artísticos. Cada um tem o seu papel a desempenhar no palco, o que torna o espetáculo diferenciado e completo”, afirmou o maestro Marcelo de Jesus, que está à frente da direção musical do concerto.

Para prestigiar o show, o público poderá realizar as inscrições nesta segunda-feira (18/12), às 15h, no Portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (cultura.am.gov.br).

Fábrica do Papai Noel- Também nesta segunda-feira, às 11h, estarão abertas as inscrições para a última semana da Fábrica do Papai Noel, que funciona no Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro.

Serão disponibilizadas 500 vagas por dia, distribuídas entre 21 e 23 de dezembro. No espaço, o público faz uma visita pelos bastidores da fábrica do Noel, acompanha a movimentação dos duendes e, ao final, o momento mais esperado, uma chuva de neve.

É importante lembrar que os agendamentos da temporada natalina são gratuitos, sendo necessário informar o CPF, a data de nascimento, tanto dos responsáveis, quanto dos dependentes.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Teatro Amazonas pode ser reconhecido como Patrimônio Mundial