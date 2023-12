Prazo para a entrega de documentos do Bolsa Universidade é prorrogado em Manaus

Com a finalidade de assegurar mais tempo para os classificados na primeira chamada do Programa Bolsa Universidade (PBU), a Prefeitura de Manaus informa que está prorrogada, por mais um dia, a entrega da documentação necessária para a confirmação das informações nas Instituições de Ensino Superior (IES). Nesta fase, não é necessário efetuar nenhum tipo de pagamento.

Os candidatos aprovados na primeira chamada do processo seletivo 2024/1 poderão comparecer às sedes das Instituições de Ensino Superior (IES) para as quais se inscreveram e entregar a relação de documentos exigida, até esta quinta-feira, 21/12, das 8h às 15h.

O PBU é uma iniciativa coordenada pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) e contempla estudantes de baixa renda com bolsas integrais (de 100%) ou parciais (de 75 e 50%).

As inscrições foram feitas pela internet, por intermédio do Portal do Candidato, com início no dia 25/10 e encerramento em 6/11, oferecendo mais de 35 mil vagas. Cerca de 50 mil pessoas se inscreveram no atual certame para concorrer aos benefícios em 74 cursos de nível superior nas 15 instituições privadas parceiras do programa.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Primeira chamada do Bolsa Universidade 2024 tem mais de 18 mil classificados