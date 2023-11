Primeira chamada do Bolsa Universidade 2024 tem mais de 18 mil classificados

Resultado pode ser consultada no Portal do Candidato, por meio do link https://sgbu.manaus.am.gov.br, a partir das 22h

A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta terça-feira (21), o resultado preliminar do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2024, coordenado pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). Nesta primeira chamada, 18.794 candidatos foram classificados e cada selecionado deverá apresentar a documentação indicada no edital, no período de 18 a 20/12, no horário das 8h às 15h, na Instituição de Ensino Superior (IES) para a qual foi contemplado.

A listagem com o resultado pode ser consultada no Portal do Candidato, por meio do link https://sgbu.manaus.am.gov.br, e, a partir das 22h desta terça-feira (21), no Diário Oficial do Município (DOM).

Durante a divulgação, o titular da Semad, Ebenezer Bezerra, destacou que os programas de inclusão socioeducacionais da prefeitura passaram por aprimoramento.

“É mais um programa exitoso da gestão do prefeito David Almeida, que entende a importância da qualificação profissional. Essa é uma oportunidade que a prefeitura oferece àquelas pessoas que, dificilmente, poderiam arcar com os custos de uma formação em nível superior. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e a graduação é o primeiro passo na preparação para uma colocação”, disse.

Ao todo, 50.841 pessoas se inscreveram para concorrer às mais de 34 mil bolsas com descontos de 50%, 75% e 100% oferecidas para este processo. Conforme a listagem, 25.756 ficaram no cadastro reserva e poderão concorrer a bolsas de 50% no remanejamento de vagas, cujo período será aberto às 10h, do dia 26/12, com encerramento às 14h, do dia 2 de janeiro de 2024. Outras 6.291 foram eliminadas, mas poderão apresentar recurso junto à Espi, no prazo estabelecido no edital.

“É muito importante que todos os interessados leiam, com atenção, o edital que fica disponível no portal da Espi. Nele, estão todas as informações detalhadas, com datas e horários para cada etapa e/ou processo, seja para a apresentação de recursos ou para orientações sobre o remanejamento”, orientou o diretor-geral da Espi, Júnior Nunes.

