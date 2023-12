Morre Markinho Azevedo, eterno tripa do Boi Caprichoso, aos 59 anos

Parintins (AM) – O artista Marcos Silva Azevedo, criador do bumbá do Boi Caprichoso, morreu na madrugada desta quinta-feira (28), aos 59 anos, vítima de um infarto no município de Parintins, no interior do Amazonas. Markinho Azevedo, como assinava e era conhecido no festival, como tripa, deu vida ao boi-bumbá Caprichoso durante 26 anos.

Markinho defendeu o item “boi-bumbá evolução” até 2017, quando passou o posto para o filho mais velho, Alexandre Azevedo. Nesta última terça-feira (26), ele havia feito sua última apresentação, em um evento para turistas. Ele aproveitou a viagem do filho à cidade e dançou para os visitantes.

Luto

Nas redes sociais o Boi Caprichoso, postou uma homenagem ao artista.

Mensagem na íntegra:

“O Boi Caprichoso está de luto. O criador do bumbá, Marcos da Silva Azevedo, 59, faleceu na madrugada desta quinta-feira (28) em Parintins vítima de um infarto.

Markinho vestia o Boi Caprichoso como sua armadura; o seu jeito de dançar era único, singelo e nos emocionava. Dono de uma história de dedicação, amor e entrega, ele iniciou sua trajetória em 1986 como ajudante do mestre Jair Mendes. Em 1990, tornou-se o tripa oficial e, além disso, era quem confeccionava o Touro Negro.

Conhecido como criador e a criatura, em 2017, passou para o filho a missão de evoluir no item 10, boi-bumbá evolução. O artista também foi músico do Boi Caprichoso com o grupo Sangue Azul e depois Azul e Branco.

O presidente Rossy Amoedo e sua diretoria solidarizam-se com familiares e amigos. Aos filhos Alexandre, Alex, Jéssica e Ayra, as nossas sinceras condolências; que Deus conforte vossos corações.

Ao mesmo tempo, informamos que o corpo de Markinho será velado a partir das 9h da manhã no Curral Zeca Xibelão.“

Boi espetáculo

O artista marcou sua passagem pelo Caprichoso também por apresentar um espetáculo na defesa do item. Nos 26 anos que ficou responsável por levar o boi para a arena de disputa, Markinho Azevedo protagonizou shows de entradas, com aparições do bumbá de vários locais do Bumbódromo.

Ele também se consolidou como tripa autoral, que produzia o próprio boi para dançar e executar os movimento de evolução.

