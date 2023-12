Por que nem todo site de jogos tem app? Veja alguns exemplos

Se você já explorou o vasto universo dos jogos online, pode ter notado que nem todos os sites oferecem uma versão de aplicativo para dispositivos móveis. Esse fenômeno pode parecer curioso, mas há razões específicas por trás dessa escolha estratégica. Quer ver alguns exemplos?

A princípio, qualquer site que queira garantir sua presença online desenvolve, também, uma versão mobile. Principalmente para ampliar as chances de acesso pela pessoa usuária. Isso acontece, por exemplo, com os sites e plataformas para apostas esportivas.

No entanto, alguns sites de jogos optam por não desenvolver um aplicativo. Veja porquê.

Facilidade de acesso: site x aplicativo

Antes de mais nada, há alguma diferença na versatilidade de acesso entre um site e o app? A depender da versão do aplicativo, sim. Por isso, alguns sites de jogos online muitas vezes preferem manter sua presença exclusivamente na web devido. Isso se dá, principalmente, devido à acessibilidade e versatilidade oferecidas pelos navegadores.

Diferentemente de aplicativos, os sites podem ser acessados de qualquer dispositivo com um navegador, seja ele um computador, tablet ou smartphone. Ué, mas o app, também! Não exatamente!

Pode ser que o aplicativo não seja compatível com o modelo do dispositivo ou, mesmo, do sistema operacional. Só para exemplificar, segundo pesquisas que realizamos em sites confiáveis da área, o aplicativo N1 Bet não está disponível. Pelo menos, não para apostadores brasileiros.

Entretanto, isso não prejudica, em nada, a experiência da pessoa jogadora, uma vez que o design do N1Bet foi cuidadosamente projetado para proporcionar uma adaptação eficaz às telas de dispositivos móveis, oferecendo um layout que permite uma navegação tranquila.

Além disso, a segurança do usuário é aprimorada com a presença do recurso de autenticação de dois fatores em ambas as versões, garantindo uma experiência protegida em todas as plataformas.

Assim, pode aproveitar as vantagens da plataforma, por exemplo:

Bônus para apostas variadas que variam de 10% a 30%

Quick Bets

Stream de estatísticas

Pagamento por Pix, boleto e criptomoedas

Sem falar no atendimento e suporte 24 horas, totalmente em português. Além, claro, da segurança que a plataforma oferece.

Os sites dispensam atualizações

Outro motivo pelo qual alguns sites de jogos não tem app é não se preocupar com atualizações. Dito de outra maneira, enquanto os aplicativos exigem atualizações frequentes para correções de bugs e melhorias, os sites podem ser atualizados centralmente. Ou seja, sem a necessidade de os usuários baixarem novas versões.

Na prática, isso não apenas simplifica o processo para os desenvolvedores, mas também garante uma experiência mais fluida para os jogadores. Deste modo, sempre terão acesso à versão mais recente do jogo.

Custos de desenvolvimento e manutenção

Sem dúvidas, desenvolver e manter um aplicativo representa um investimento significativo em termos de tempo e recursos financeiros. Sendo assim, alguns sites de jogos podem optar por direcionar esses recursos a melhorias na experiência do usuário na própria plataforma. Ou seja, não precisam investir na criação e manutenção de um aplicativo separado.

Isso permite que ofereçam uma experiência de jogo de alta qualidade sem comprometer outros aspectos importantes. É o caso, também, do Rivalo, que até tem uma versão mobile. No entanto, a pessoa jogadora não a encontra em uma loja, como Google Play ou Apple Store.

Basta acessar a própria plataforma sem, inclusive, fazer qualquer tipo de download. O mesmo acontece com o VaideBob, cujo site tem versão mobile, mas sem app.

Tendência de mercado

Embora, para muita gente, não ter uma versão mobile pareça estranho, essa também pode depender das tendências do mercado e do perfil do público-alvo. Ou seja, se uma grande parte dos usuários preferem acessar jogos por meio de navegadores, os desenvolvedores podem priorizar otimizações para essa plataforma específica.

Em última análise, a escolha de ter ou não um aplicativo é uma decisão estratégica baseada em diversos fatores. Enquanto alguns sites optam pela versatilidade dos navegadores, outros veem nos aplicativos uma oportunidade de proporcionar uma experiência mais personalizada.

Entender os motivos por trás dessa decisão pode oferecer insights valiosos sobre a dinâmica do mundo dos jogos online.

