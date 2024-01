Parque Amazonino Mendes recebe ajustes finais para o ‘Maior Réveillon de Todos’

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou, neste domingo (31), a última visita técnica ao Parque Amazonino Mendes, na divisa entre as zonas Norte e Leste, visando os ajustes finais para o “Maior Réveillon de Todos”.

A visita técnica, liderada pelo superintendente do CCC, Sandro Diz, e pelo diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues, teve como propósito alinhar detalhes cruciais para a realização desta significativa celebração, reforçando o compromisso institucional de proporcionar uma experiência marcante para a comunidade.

“Estamos empenhados em assegurar que este Réveillon seja um momento inesquecível para todos os presentes. A colaboração entre o CCC, a Manauscult e demais entidades envolvidas é fundamental para o sucesso desse evento feito para os manauaras”, afirmou o superintendente do CCC, Sandro Diz.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues, a cooperação entre as pastas reflete no êxito do evento. “Este evento é um reflexo do esforço conjunto para criar uma celebração significativa para nossa comunidade. Por meio da cultura e do turismo, buscamos promover uma experiência enriquecedora para todos na passagem de ano”.

O evento contará com uma infraestrutura de palco, som e iluminação de grandes proporções, promovendo uma atmosfera envolvente e cativante para os presentes. Além disso, secretarias municipais e estaduais estão atuando em conjunto, mediadas pelo Colegiado Municipal, que desempenha papel fundamental na integração de diferentes áreas, incluindo Saúde, Segurança, Assistência Social, Fiscalização Sanitária, Trânsito e Transporte.

Neste contexto, o CCC também assumirá a responsabilidade pelo monitoramento em tempo real, utilizando tecnologia de alta resolução para cobrir todo o perímetro do parque Amazonino Mendes. Essa medida visa garantir a ordem e a fluidez do evento, reforçando o compromisso com o conforto do público.

Programação Parque Amazonino Mendes

18h30 – Dj Hayden

18h45 – Vanessa Auzier

19h35 – Dj Hayden

19h45 – Mikael

20h35 – Dj Hayden

20h50 – JM Puxado (nacional)

22h20 -Dj Hayden

22h35 – Tome Xoti

00h00 – Queima de Fogos

00h10 – Dj Hayden

00h20 – Jéssica Lima

01h30 – Dj Hayden

01h45 – DJ Arana (nacional)

02h45 -Dj Hayden

03h00 – Eduardo Costa (nacional)

04h30 – Dj Hayden

04h40 – Uendel Pinheiro

*Com informações da assessoria

