VÍDEO: avião com 379 a bordo pega fogo após colisão no Japão

O acidente aconteceu nesta terça-feira (2), no aeroporto Haneda, em Tóquio,

Um avião da Japan Airlines com cerca de 379 passageiros ainda a bordo pegou fogo na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira (2), após uma colisão com uma aeronave da Guarda Costeira.

De acordo com a Japan Airlines, todos os passageiros e a tripulação foram evacuados. Contudo, ao menos 17 deles ficaram feridos, cinco passageiros morreram até o momento.

MUNDO: Avião com 37i pessoas a bordo pega fogo após colisão no Japão. pic.twitter.com/SKZ37koB3n — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 2, 2024

O avião da Guarda Costeira que estava estacionado levava 6 pessoas a bordo: o capitão da aeronave escapou, segundo a imprensa japonesa dos seis passageiros cinco morreram no acidente.

O voo 516 da Japan Airlines decolou do novo aeroporto de Chitose, em Sapporo, na província de Hokkaido, para o aeroporto de Haneda, em Tóquio, segundo a NHK. As causas do acidente estão sendo investigadas.

*Com informações da CNN

