Igarapés de Manaus passam por obras de desassoreamento

Manaus (AM) – Os igarapés do Educandos e do São Raimundo estão passando por ações de desassoreamento. O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, realizaram vistorias nos locais nesta terça-feira (2).

Durante a vistoria, o chefe do Executivo destacou que o objetivo dessa ação é garantir a segurança e bem-estar da população. Além disso, ele frisou que o serviço terá uma segunda fase que contemplará outros igarapés, já visando minimizar os impactos do inverno amazônico.

“O rio começou a encher e com isso tivemos a necessidade de realizar esse serviço, para facilitar o curso da água. Nós estamos com as máquinas já trabalhando. São retroescavadeiras e caçambas, para que a gente possa remover esses sedimentos e devolver a navegabilidade. Posteriormente, nós vamos adentrar os igarapés da cidade de Manaus, para minimizar os danos que as chuvas possam causar”, enfatizou Almeida.

A prefeitura vai desassorear as três principais fozes da capital: Educandos, São Raimundo e Tarumã. Na foz do Educandos, Renato Júnior assegurou a eficácia do serviço e destacou a atuação da pasta.

“Essa é a primeira vez que uma ação dessa magnitude é realizada nos igarapés de Manaus. É uma clara manifestação do prefeito David, de preocupação em revitalizar nossas águas. Para isso, estamos fazendo o desassoreamento e a dragagem com as máquinas”, destacou Júnior.

Outros 17 leitos dentro de bairros e comunidades receberão o serviço de limpeza ainda este ano. O projeto de desassoreamento de leitos de Manaus teve início na primeira quinzena de dezembro, após o repasse de recursos do governo federal.

*Com informações da assessoria

