Secretário-geral de Administração do TCE-AM destaca desafios de gestão

Manaus (AM) – Empossado em dezembro de 2023, o novo secretário da Seger terá como grande desafio apoiar a atividade fim da Corte de Contas amazonense, garantindo que o Controle Externo tenha todos os meios necessários para realizar suas auditorias e fiscalizações. Para que isso aconteça, Antônio Rosa Júnior foca no trabalho em horário integral.

Antônio Rosa Júnior ressaltou a trajetória da conselheira Yara e sua ascensão pela segunda vez à presidência do TCE-AM.

“A primeira mensagem que a chegada da conselheira Yara passa não só para os servidores, mas para a coletividade amazonense e do Brasil em geral, é que é possível. É possível que um servidor que ingresse nos quadros de serviço público, seja no órgão que for, possa chegar aos postos maiores da administração pública”,

Ao citar a representatividade da conselheira-presidente para as mulheres em específico, Antônio relembrou que a trajetória de Yara Amazônia Lins é de superação de preconceitos desde o início de sua carreira, em um período onde os direitos das mulheres eram ainda escassos na sociedade. Yara é servidora de carreira do TCE-AM há 48 anos.

“A gente sabe das dificuldades que as mulheres sofrem não só na administração pública, como também no setor privado, até porque vivemos ainda em uma sociedade machista. E uma coisa que me dá orgulho é ver como a hoje conselheira-presidente surge na Corte de Contas em um cenário ainda mais desfavorável, no contexto dos anos 70, e ela vem aos poucos galgando o posto que hoje, por talento e muito trabalho, alcança”,

comentou o secretário-geral.