Em três anos de gestão, Prefeitura de Manaus economizou R$ 930 milhões aos cofres públicos

Prefeito também apresentou dados da FNP que colocam Manaus como a cidade que mais investe no Norte do país em saúde e educação

O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou, na tarde de quarta-feira (3), um balanço de ações executadas em três anos de gestão, dando ênfase ao avanço da Comissão Municipal de Licitação (CML). Durante pronunciamento realizado nas redes sociais, o chefe do Executivo municipal explicou que, por meio da CML, foi possível economizar para os cofres da prefeitura R$ 936 milhões do valor proposto ao valor contratado em licitações.

“Em três anos, tivemos R$ 936 milhões economizados para o erário. E é dessa forma que nós estamos fazendo, trabalhando para fazer de Manaus, uma cidade com as suas finanças em dia, com o nosso trabalho sendo reconhecido pela população e realizando muitas entregas. Nós estamos tornando público todas as nossas realizações”, afirmou Almeida.

De acordo com o prefeito, somente em 2023, foram realizados 312 certames licitatórios, sendo 248 pregões eletrônicos, 21 pregões presenciais, nove tomadas de preços, 26 concorrências e outras em demais modalidades.

“Esses 312 contratos totalizaram R$ 2,3 bilhões. Com isso, do preço proposto ao preço contratado, quando você abre a licitação, você tem a economia. Nós encontramos muitos contratos aqui, dispensa de licitação, contratos indenizatórios, que são contratos previstos na Lei das Licitações, mas são excepcionalidades. Mas, nós licitamos praticamente todos os processos da prefeitura. Hoje 95% dos processos estão com cobertura contratual, obedecendo ao rito das licitações, da livre concorrência e economia e, em 2023, economizamos R$ 211,3 milhões com licitação”, ressaltou.

Mais resultados

O prefeito também apresentou dados da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) que colocam Manaus como a cidade que mais investe no Norte do país em saúde e educação. No total, a prefeitura aplicou R$ 1,3 bilhão na saúde e mais de R$ 2 bilhões na rede de ensino. Em ambos os casos, o aumento feito pela atual gestão foi significativo, quando comparado aos valores aplicados nos cinco anos anteriores.

“Esse é o nosso trabalho, de dinamizar o trabalho da prefeitura, pegar o recurso, aplicar o recurso da forma devida, mostrar a transparência total, devida e necessária”, completou Almeida.

*Com informações da assessoria

Leia mais

David Almeida anuncia grandes entregas em 2024

David Almeida se estabiliza na liderança das pesquisas para Prefeitura de Manaus

David Almeida anuncia entrega de primeiras residências contempladas pelo ‘Morar Melhor’