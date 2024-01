Confraria Vinhos & Elas apresenta Andrade, “O Cara dos Vinhos”, no Caxiri

Uma noite única de sofisticação e descobertas no coração de Manaus. No próximo dia 3 de fevereiro, às 19h, o prestigiado restaurante Caxiri será palco de um evento imperdível, promovido pela Confraria Vinhos & Elas. O destaque da noite será a presença ilustre de Andrade, conhecido como “O Cara dos Vinhos”, o sommelier mais seguido da América Latina.

A Confraria Vinhos & Elas, composta exclusivamente por mulheres apaixonadas pelo mundo dos vinhos, são conhecidas como enófilas de Manaus. Fundada há mais de 5 anos por Amanda Gacharnà, chef sommelière, a Confraria tem desempenhado um papel fundamental no crescimento da cultura do vinho no estado.

“Além do prestígio de Andrade, o local escolhido, o Caxiri, oferece uma culinária excepcional, além da melhor vista do Teatro Amazonas. A confraria promete uma noite inesquecível com música latina e a oportunidade de explorar o fascinante mundo dos vinhos”, ressaltou Amanda Gacharnà.

No evento exclusivo para mulheres, o qual a Confraria traz à cidade Andrade, irá desmistificar o universo dos vinhos em Manaus. Andrade, especialista em vinhos, tem se destacado como jurado em importantes competições de vinhos nacionais, conquistando inúmeros seguidores nas redes sociais por todo o país.

As interessadas em participar do evento da Confraria Vinhos & Elas com a presença do sommelier Andrade, o “Cara dos Vinhos”, podem realizar suas reservas pelo telefone (92) 98222-9564.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Grupo DB faz promoção com descontos de até 50% em rótulos de vinhos e espumantes

Pátio Gourmet promove bate-papo com degustação de vinhos em Manaus

Empreendimento imobiliário de Manaus reúne apaixonados por vinhos