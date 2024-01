Banda do DJ Evandro Jr abre o Carnaval de Manaus

Com 14 horas de festa e mais de 20 atrações, a Banda do DJ Evandro Jr faz a abertura oficial do Carnaval de Manaus neste sábado (6), às 16h, na Arena da Amazônia. O evento, que tem entrada gratuita, conta com dois palcos e um espaço dedicado aos paredões.

No palco principal tem Daniel Trindade, Bateria da Banda do Boulevard, Mikael, Kelton Piloto, Vanessa Auzier (feat. Dennys Salvador), Guto Lima (feat. Nunes Filho), DJ Evandro Jr e SambaXote, Uendel Pinheiro, Kelly Mell e os DJs Toinho Music e Félix Morais. Nos intervalos entre as atrações, tem apresentação de grupos de dança, MCs e artistas que fazem cover.

O segundo palco é dedicado ao forró, com as atrações Forró do Gavião, Forró do Sabiá, Forró Di Respeito, No Sigilo, Xiado da Xinela, 100%, Forró Ideal e os DJs Reginaldo Fontenele, Camilo Cruz e Netão.

Há ainda um terceiro ambiente para os paredões.

Espaços exclusivos – A entrada do evento é gratuita, mas há opção para quem prefere curtir em espaços mais exclusivos. O abadá da banda dá acesso aos camarotes montados no backstage dos dois palcos.

Os abadás (R$ 70) estão à venda na loja Fuga de Lula (Saldanha Marinho, Centro).

*Com informações da assessoria

