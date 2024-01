Senac celebra 78 anos com grandes conquistas e desafios

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) completará 78 anos nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Criado em 1946 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), por meio do Decreto-Lei nº 8.621, o Senac é a maior organização de Educação Profissional do país.

Mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, o Senac, com sua expertise mantém o compromisso com a excelência educacional, sendo um agente-chave no processo de preparação de profissionais capacitados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Presente em todas as Unidades da Federação, a instituição oferece cursos presenciais e a distância em diversas áreas do conhecimento, desde a Formação Inicial e Continuada até a pós-graduação, com um modelo pedagógico que prima pela excelência no desenvolvimento de competências como: atitude empreendedora, domínio técnico-cientifico, visão crítica, atitude sustentável e colaborativa.

Amazonas

Com unidades instaladas em Manaus, Borba, Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Tefé, o Senac oferta mais de 90 opções de curso a cada quadrimestre sempre atento às necessidades de profissionalização para o mercado, em segmentos como Beleza; Gastronomia; Gestão, Hotelaria, Informática, Moda; Produção de Alimentos; Saúde e Turismo. Destaca-se também, a Faculdade de Tecnologia Senac que oferta graduação e pós-graduação 100% presencial.

No desafio de levar a educação profissional às regiões mais distantes, o Senac conta ainda com a Balsa Escola – Unidade móvel fluvial- e com três carretas escola, nos segmentos de turismo e hospitalidade, beleza e informática.

Em 2023 a entidade atendeu mais de 49 mil pessoas por meio de cursos, programas de aprendizagem e outras opções de educação profissional, incluindo-se o atendimento corporativo, sempre em busca de ser um agente de transformação, ensinando os primeiros passos a muitos aprendizes, desenvolvendo equipes, motivando empreendedores e fortalecendo empresas. Além de impulsionar a inclusão social, ofertando vagas gratuitas a pessoas de baixa renda por meio do Programa Senac de Gratuidade e outras iniciativas.

