Shopping recebe exposição em papercraft sobre universo geek em Manaus

Manaus (AM) – A exposição universo Geek, Nerd e Cultura Pop ocorre entre os dias 08 e 31, no piso L2 do Shopping Grande Circular, como parte das atividades de férias. A mostra é gratuita e traz à vida personagens de filmes, animes e desenhos, por meio da arte do ‘papercraft’. Os visitantes podem visitar durante o horário de funcionamento do shopping.

A exposição apresenta mais de 30 esculturas em tamanho real, todas feitas exclusivamente com papel, medindo 1m70. Cada obra é assinada pelo artista Wendel Gustavo De Oliveira Silva, reconhecido por seu talento e originalidade. O artesão já teve participações destacadas em eventos nacionais, levando a rica cultura amazônica para diversos estados do país.

O foco da exposição reside em destacar uma das formas de expressão artística mais distintas da atualidade: o ‘papercraft’. Embora compartilhe semelhanças com os tradicionais origamis, a singularidade da técnica está na construção das peças utilizando tesouras e cola, é o que explica o artista Wendel Gustavo.

“A ideia é proporcionar uma experiência bem envolvente, deixando todo mundo curtir de pertinho a mágica do artesanato e a representação caprichada dos personagens e cenários que são ícones no universo geek”, afirmou Wedel.

*Com informações da assessoria

