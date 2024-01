Sala da Bruxa: nova sala de escape inaugura neste sábado (13) em Manaus

Antiga cidade de Salém é o tema da nova sala no Vieiralves e marca a comemoração do 1º ano do Escape Out em Manaus

Com a popularização dos jogos de fuga em Manaus, o Escape Out abre mais uma sala para o público neste sábado (13). Denominada sala da ‘Bruxa’ o novo ambiente é envolto de mistérios e enigmas, desafiando os jogadores em 60 minutos. A inauguração celebra o sucesso do 1º ano da chegada do entretenimento na cidade. O espaço fica localizado na Rua Rio Purús, 391, Vieiralves.

A novidade transporta os jogadores à antiga cidade de ‘Salém’ – localidade dos Estados Unidos e palco de eventos sinistros. Ao explorar o local, um grupo de turistas encontra um porão sombrio, e descobrem que servia de prisão para uma bruxa que foi amaldiçoada pelo ex-marido com a imortalidade. A missão dos participantes é encontrar uma forma de escapar antes que a bruxa consiga sair primeiro, prendendo-os eternamente no lugar.

Edilmar Bezerra, proprietário do Escape Out afirma que o público vai se surpreender com os sistemas de automação, decoração temática e objetos que foram trazidos do exterior. A ideia é oferecer lazer diferenciado e novidades aos grupos de amigos e familiares que buscam se divertir.

“Essa inauguração já era esperada pelo público há meses, mas finalmente tudo ficou pronto. Agora estamos preparados para receber os grupos que buscam se divertir de forma totalmente diferente de tudo que existe em Manaus”, conta Edilmar.

Objetos cenográficos compõem o espaço que remonta um porão abandonado. Vários desafios e enigmas conduzem os jogadores a encontrarem a saída em 60 minutos. O jogo não tem restrições de idade e recebe grupos de até 10 pessoas.

A franquia segue em crescimento e conta com sete salas. São quatro ambientes na unidade do Vieiralves (Cena do Crime, Prison Break, O Sequestro, e agora A Bruxa) e três salas no Shopping Grande Circular (O Laboratório, Cativeiro 2.0, O Circo) na versão pocket com sessões de 20 minutos.

*Com informações da assessoria

