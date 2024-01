‘Sine nos Bairros’ impulsiona empregabilidade em três pontos de Manaus

Manaus (AM) — O projeto ‘Sine nos Bairros’, executado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), estará presente, neste sábado (13), a partir das 8h, em três pontos da cidade, ofertando serviços gratuitos de empregabilidade à população. Entre os bairros contemplados estão: Compensa 2, Zona Oeste; Petrópolis e Praça 14, ambos na Zona Sul da capital.

Com oferta de vagas de emprego, cadastro no sistema nacional e orientações sobre seguro-desemprego e CTPS digital, as ações acontecem das 8h às 12h, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam), localizada na rua Pedro Elisário, n.º 550, bairro Compensa 2, zona Oeste.

“Durante o ano passado, colocamos mais de 5 mil pessoas no mercado de trabalho e continuaremos com essa missão, a fim de superar esses dados. Neste sábado (13), os serviços do Sine estarão disponíveis nesses três pontos e toda a população está convidada para participar das ações”, convidou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Na Zona Sul, as equipes estarão se deslocando para dois pontos: na escola municipal Maria Lira Pereira, situada na rua Amizade, nº 13, bairro Petrópolis, das 10h às 13h, e na quadra GRES Vitória-Régia, na rua Emílio Moreira, nº 1.143, bairro Praça 14, das 8h às 14h.

Os participantes da ação devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

