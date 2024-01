Wilson Lima conhece projetos de energias renováveis para interior do Amazonas

Governador concluiu agenda na China com visita a gigante da tecnologia e encontro com prefeito de Shenzhen

Manaus (AM) — O governador Wilson Lima visitou, nesta sexta-feira (12), a sede da gigante chinesa de tecnologia Huawei e destacou soluções desenvolvidas pela empresa como na área de energias renováveis que podem contribuir com o interior do Amazonas. A visita marcou o encerramento da agenda do chefe do Executivo do Amazonas no país asiático, onde participou do “Brazil China Meeting”, evento organizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, e apresentou as potencialidades do estado, com o objetivo de atrair novos investimentos.

Na ocasião da visita à fábrica, Wilson Lima conheceu avanços tecnológicos da multinacional, especialmente na área de energias renováveis e sustentável, a exemplo de painéis de energia solar, que segundo o governador são uma importante alternativa que pode contribuir para levar soluções de energia a áreas mais distantes do Estado, como já tem sido feito por meio do programa Brilha Amazonas, que já instalou painéis solares em comunidades ribeirinhas do interior do Estado.

“A partir desse encontro que tivemos aqui já está pré-agendado uma reunião no estado do Amazonas para que a gente possa avançar em algumas áreas, uma delas é a área de Saúde e a outra de Energia para comunidades isoladas. E existe uma série de outras possibilidades que a gente pode avançar através dessas parcerias que a gente começa a construir“, avaliou o governador.

Antes, como um de seus últimos compromissos no país, Wilson Lima também esteve com o prefeito de Shenzhen, Qin Weizhong. Na presença também de empresários das áreas de saúde e tecnologia, por exemplo, conversaram sobre investimentos e parcerias. O encontro foi realizado a convite do Governo da cidade de Shenzhen, considerada a capital tecnológica da China.

“O encontro foi muito positivo porque foi uma oportunidade para entender como é que Shenzhen conseguiu, nos últimos 40 anos, sair de uma vila de pescadores para ser a grande potência tecnológica e econômica que é hoje, é uma referência para o mundo“, disse Wilson Lima, que complementou. “Esse contato é importante para aumentar essa parceria, essa relação de amizade que há entre Brasil e China e também para poder ampliar investimentos.”

Durante a semana, o governador do Amazonas cumpriu intensa agenda no país asiático e integrou a comitiva da programação do LIDE, que realiza o evento “Brazil China Meeting” em parceria com os jornais Valor Econômico e O Globo.

Wilson Lima apresentou a potenciais investidores o modelo Zona Franca de Manaus, programas do Estado como o Escola da Floresta, os Guardiões da Floresta, o Água Boa e o Amazonas 2030, além de ter visitado empresas como de veículos elétricos BYD e a de eletrônicos TCL, ambas com fábricas no Polo Industrial de Manaus.

