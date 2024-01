Avião colide com fios de poste de energia e pega fogo; VÍDEO

Um avião de pequeno porte pegou fogo e caiu em uma rodovia após uma de suas asas colidir com os fios de um poste de energia, na segunda-feira (15), em Talca, na região de Maule, no Chile. No momento do acidente, a aeronave combatia um incêndio florestal e o piloto, Fernando Solans, acabou morrendo.

O avião era operado pela empresa aérea Air Andes SPA, que presta serviços à Corporação Nacional Florestal (CONAF).

“A Conaf presta as condolências à família do Sr. Solans, que passou a fazer parte do legado de mártires que deu suas vidas para resguardar o patrimônio de nosso país, e proteger também a vida de seus habitantes”, escreveu a Corporação, em nota.

Segundo o site da rádio chilena BioBio, as três pessoas que ficaram feridas viajavam em um carro quando foram atingidas pelo avião.

O presidente do Chile, Gabriel Boric usou as redes sociais ainda na segunda-feira para lamentar a morte de Solans.

“Todos os anos, milhares de pessoas assumem a difícil, mas nobre tarefa de combater os incêndios florestais. Hoje temos que lamentar a morte do piloto Fernando Solans que prestava serviços ao Conaf. Meus respeitos e mais profundas condolências à sua família e entes queridos”, escreveu.

🛩 Avião pega fogo e deixa 1 morto e 3 feridos no Chile.pic.twitter.com/9nW05hhmCr — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 16, 2024

*Com informações do g1

