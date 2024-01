Um homem identificado como Cícero Eduardo Oliveira Júnior, conhecido como “O Ciclope” ou “Careca”, foi preso em Manaus na segunda-feira (15), por fornecer armas de fogo e transportar drogas para grupos criminosos de fora do Amazonas.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a Operação Refratário, deflagrada na segunda, é a segunda fase da Operação Paiol, que ocorreu em 2023 e teve como alvo Clovis de Oliveira Siqueira Junior, vulgo “Senhor das Armas”, investigado por integrar o mercado clandestino de armas e munições.

“Esse outro atirador desportivo [Cícero Júnio] teria sido cooptado por uma facção criminosa que opera no ramo do tráfico de droga na zona norte do estado, para fins de adquirir arma de fogo e repassar para essas pessoas vinculadas ao tráfico de drogas. Juntamente a essa questão de ceder a arma de fogo adquiridas por parte desse CAC – Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador, ele teria também a função de guardar sob sua posse uma expressiva quantidade de material entorpecente que seria destinado conforme as orientações da facção criminosa”, detalhou o delegado.

Seguindo a linha de investigação, a Polícia Civil do Amazonas investiga também um homem identificado como Kiko, responsável por dar as ordens sobre o destino da mercadoria ilegal.

“Já conseguimos identificar outra pessoa de alcunha “Kiko”, que estaria sediado na Colômbia, e por conta de orientações desse Kiko, esses materiais entorpecentes seriam enviados para São Paulo e as armas de fogo seriam entregues às facções criminosas que operam no tráfico de drogas aqui em Manaus”, explicou Cícero Túlio.

Ainda de acordo com o delegado, após uma averiguação nos bens do acusado, os policiais encontraram compartimentos suspeitos no carro de Cícero Júnior, sustentando a hipótese de que ele iria enviar o veículo com o carregamento para o Pará, até o material ilícito chegar ao Estado de São Paulo.

“Nós conseguimos identificar na casa dele uma antena satelital, utilizada para realizar o transporte em zonas remotas aqui do Amazonas, mas a princípio, tínhamos conhecimento que esse material ia para São Paulo. Percebemos que no interior do carro dele existia uma capacidade considerável para colocar esse material e a gente acredita que ele iria arremeter esse veículo para o Estado do Pará, e de lá, seguiria para São Paulo”, finalizou o titular do 1º DIP.

Junto ao suspeito, foram apreendidas duas pistolas, uma carabina CTT calibre .40 e um fuzil, além de munições e 31 tabletes de maconha. Ele está preso e ficará à disposição da justiça.

