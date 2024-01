Manaus Vôlei encara JF Vôlei na Superliga B em busca da primeira vitória

Manaus (AM) – Em busca do primeiro ponto na tabela da Superliga B de Voleibol masculino, o Manaus Vôlei/Nilton Lins/Hien Kan se prepara para encarar a equipe do JF Vôlei, neste sábado (27), às 19h (horário local), no ginásio Ninimberg Guerra, localizado na Rua Vicente Torres Reis, nº 657, bairro São Jorge, Zona Centro-Sul da capital. Válida pela terceira rodada da competição, a partida terá entrada gratuita.

De acordo com o técnico do Manaus Vôlei, Éder de Sousa, as expectativas para o duelo são positivas.

“Tivemos um início de competição sem os resultados esperados, mas estamos trabalhando dia e noite para reverter esse quadro. A equipe está ainda mais motivada em busca da primeira vitória e sábado será um divisor de águas para os trabalhos realizados até aqui. Contamos com o apoio de todos e vamos lutar por essa conquista”, destacou o técnico.

Na disputa, além do time amazonense estão as equipes Araucária Vôlei (PR), Sada Cruzeiro Vôlei (MG), Neurologia Ativa (GO), Voleibol Alta Floresta (MT), Saneago Goiás Vôlei (GO), Associação Maringaense de Vôlei de Praia (PR), Vôlei Natal/América (RN), Brasília Vôlei (DF), JF Vôlei (MG), Rede Cuca Vôlei (CE) e Sesi Bauru (SP).

Solidariedade

Nesta partida, a solidariedade também entra em quadra, em prol do abrigo “O Coração do Pai”, localizado no município de Iranduba, que trabalha no acolhimento de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados.

Para isso, serão arrecadados alimentos não perecíveis durante toda a partida. A cada quilo de alimento não perecível doado, o torcedor receberá um voucher e concorrerá a brindes durante os intervalos do jogo.

“Essa é uma forma de ajudarmos o próximo e estimular os nossos torcedores a fazerem o mesmo. O abrigo “O Coração do Pai” é uma instituição que precisa desse apoio e assim faremos com outras instituições em todos os nossos jogos aqui no estado. Esperamos contar com a solidariedade de todos”, destacou a assistente técnica do Manaus Vôlei, Lilian Valente.

*Com informações da assessoria

