Novo filme amazonense retrata cultura amazônica e ancestral

Manaus (AM) – Com roteiro e direção de Begê Muniz e co-direção de Elisa Telles, Nhandê retrata as riquezas das histórias amazônicas e celebra a cultura do norte do país. O ator amazonense Thiago Jesus integra o elenco e interpreta um “ser encantado” no novo curta-metragem da produtora Jamary Films.

“Estou feliz de fazer parte de Nhandê e de poder ajudar a contar histórias na Amazônia. O Ser Encantado faz parte da Amazônia e este é um projeto que fala dessas vivências amazônicas. O público pode esperar nesse novo filme um trabalho inédito e cheio de cultura amazônica. Estou feliz por fazer parte deste projeto”, disse Thiago.

O filme utiliza os arredores da Floresta Amazônica e a cultura ancestral como ponto central do enredo da história, abordando, através de protagonistas femininas, temas sensíveis como o amadurecimento, a preservação das culturas originárias e a transição da infância para adolescência.

Foto: Reprodução

Nhandê traz elementos de cinema fantástico e aventura, como o curta-metragem “Jamary” que rendeu 8 prêmios, em mais de 40 festivais de cinema. O novo filme tem previsão de estrear ainda este ano.

Sinopse

Nhandê é um filme voltado para o público infanto-juvenil e conta a história de Sara (Maria Clara), moradora da zona rural de Manaus, que ajuda sua avó (Rosa Malagueta), uma benzedeira da comunidade a realizar seus tratamentos espirituais. Sara seguindo a influência de sua melhor amiga Carla (Maria Zen), começa a se relacionar afetivamente com outros jovens da sua idade, no entanto, a dificuldade em lidar com essa nova fase da sua vida, pode lhe causar um trauma que junto com acontecimentos sobrenaturais alteram sua personalidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mãe de Davi do BBB24 ataca namorada do filho: ‘Ambiciosa’; veja vídeo

Brasil cria 1,48 milhão de empregos formais em 2023, aponta Caged

Copa do Brasil 2024: sorteio define adversários de Amazonas e Manauara na primeira fase; confira