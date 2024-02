Produtores rurais do Amazonas recebem mais R$ 1 milhão em implementos agrícolas

Ação contempla objetivo do Governo do Estado de oferecer assistência técnica e extensão rural

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas entregou, nesta quarta-feira (31), mais de R$ 1 milhão em implementos agrícolas e apetrechos de pesca, entre 19 canoas de alumínio, 13 motores de popa, 20 motores de rabeta e três roçadeiras, e dois cheques no valor de R$ 49.640 (cada) a produtores rurais e Anori (a 195 quilômetros de Manaus).

Realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), a entrega é resultado de projetos de crédito elaborados pelo próprio instituto, que foram aprovados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), a responsável pela concessão do recurso.

“Incentivar o produtor rural é uma determinação do governador Wilson Lima que temos seguido à risca, por meio de assistência técnica e extensão rural (Ater). É com investimento e atenção necessária que visamos alavancar a produção do nosso estado, que, consequentemente, garante mais emprego e mais renda aos nossos agricultores familiares, pescadores e todos os demais envolvidos no segmento”, pontuou o diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino, sobre o compromisso do Governo do Amazonas com o setor primário local.

Durante a ação, também foram realizadas as entregas de 48 documentos a produtores rurais do município. Entre a documentação entregue estiveram cinco Cadastros Ambientais Rurais (CAR), dez Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF), 30 Cartões do Produtor Primário (CPP) e três Cartas de Remissão.

Foto: Marfran Vieira/Idam

O gerente da Unidade Local do Idam em Anori, Eurico Paulo da Silva, reforçou a importância da entrega realizada nesta quarta-feira. “Essa é uma iniciativa que serve como um grande incentivo às atividades dos produtores rurais locais. Inclusive, neste ano, vamos intensificar as nossas ações em Anori para atender as demandas dos trabalhadores, sejam elas de crédito, extensão rural ou de auxílio à produção”, pontuou.

Participaram da ação desta quarta-feira em Anori, o titular da Secretaria de Estado de Produção (Sepror) Daniel Borges, a secretária da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Michelle Bessa, e o presidente da Câmara Municipal de Anori, Luiz Carlos Pereira.

Parceria e compromisso

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro, pontuou a importância da parceria com o Idam, no que diz respeito à assistência financeira aos produtores rurais. “Essa é uma ação muito importante. Além do crédito, o município de Anori foi contemplado, também, com a Operação Estiagem, em 2023, que permitiu a remissão e renegociação de dívidas e, hoje, tivemos a honra de entregar as cartas de remissão a três produtores afetados pela estiagem”, destacou.

Entre 2019 e 2023, o volume de crédito rural destinado a produtores de Anori somou aproximadamente R$ 7 milhões. O recurso foi viabilizado por meio de projetos de crédito realizados pelo Idam, que tiveram o aval da Afeam. A disponibilização do recurso beneficiou 627 trabalhadores rurais, no período.

*Com informações da assessoria

