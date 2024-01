Empresa produz cabos fotovoltaicos no Polo Industrial de Manaus

Manaus (AM) — Dando continuidade às ações de aproximação entre a Suframa e o Polo Industrial de Manaus (PIM), o superintendente da superintendência, Bosco Saraiva, acompanhado de equipe técnica, visitou, nesta quinta-feira (25), a unidade fabril da Reicon Condutores Elétricos, localizada na Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

A comitiva da Suframa foi recebida pelo diretor Comercial da empresa, Cláudio Matos, que apresentou as instalações da unidade fabril, com 32 colaboradores, recém instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM).

A Reicon Condutores Elétricos foi fundada em 2016 e tornou-se a primeira empresa brasileira 100% especializada em cabos para uso em sistemas fotovoltaicos.

O superintendente Bosco Saraiva destacou a afinidade ambiental do projeto da empresa ao promover a energia fotovoltaica, considerada limpa e renovável.

“A energia fotovoltaica é uma energia de fonte renovável e constante que não traz danos ao meio ambiente pois não depende de uma grande área de instalação. É um projeto que vemos com muito entusiasmo e nos colocamos à disposição para apoiar a empresa no que for necessário”, afirmou.

Acompanharam Saraiva durante a visita, os superintendentes-adjuntos Executivo, Luiz Frederico Aguiar; de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir Vieira; de Projetos, Leopoldo Montenegro; de Administração, Carlito Sobrinho; o gerente de Projetos, Ozenas Maciel, e o técnico da Coordenação-geral de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Adamilton Mourão.

*Com informações da assessoria

