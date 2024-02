Mulher perde lábios superiores após complicações em preenchimento

Há 4 anos, Mariana Michelini realizou um procedimento nos lábios. Na ocasião, ela mexeu na região da ‘maçã do rosto’, e seis meses após o procedimento acordou com o rosto inchado, vermelho e com muita dor. A mulher realizou o procedimento em Matão, município no interior de São Paulo.

Após passar por uma biópsia, Mariana constatou que o material utilizado no procedimento era Polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA, diferentemente do ácido hialurônico que ela inicialmente acreditava ter sido aplicado durante o processo de preenchimento labial.

O PMMA é um gel, utilizada em intervenções estéticas e no tratamento da lipodistrofia, uma condição que envolve a redistribuição de gordura no corpo, comumente observada em pacientes portadores do vírus HIV.

Preenchimento labial é um procedimento estético onde é injetado um material, geralmente um tipo de gel à base de ácido hialurônico, nos lábios para aumentar o volume, definir contornos ou suavizar linhas finas ao redor da boca. É possível apresentar quadros de reação alérgica quando utilizado, como também, infecções, hematomas, inchaços, deslocamento do material de preenchimento, resultados indesejados e formação de nódulos.

Atualmente, dermatologistas e cirurgiões plásticos optam por utilizar o ácido hialurônico por ser uma substância presente no corpo humano e pode ser sintetizada em laboratório com segurança. Diferentemente do PMMA, material utilizado no procedimento de Mariana.

Tratamentos com antibióticos e corticoides, procedimento para remover parte do PMMA que foi injetado no seu corpo e uma cirurgia que inclui a remoção do seu lábio superior e buço fazem parte do dia-a-dia de Mariana desde 2021. Em dezembro do ano anterior, ela passou pela primeira cirurgia de reconstrução, e a próxima está agendada para ocorrer dentro de alguns meses.

Mariana Michelini iniciou um processo contra a profissional responsável pelo procedimento.

*Com informação de DOL

Leia mais

Falsa médica é presa após realizar procedimentos estéticos sem autorização

‘Jornada de Estética’ oferece palestras para estudantes e profissionais em Manaus

Jato de Plasma: Enfermeira de Manaus explica como funciona o procedimento estético