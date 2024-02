Cantor Gusttavo compra time de futebol do interior do Paraná por R$ 3 milhões

O cantor Gusttavo Lima é um dos novos donos do Paranavaí, clube do interior do Paraná, que disputa a segunda divisão estadual. O cantor adquiriu 60% do clube e a operação total da venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi fechada em cerca de R$ 3 milhões.

Os novos investidores da equipe se comprometeram a investir nas categorias de base e pretendem montar um time forte para buscar o acesso à elite estadual. No ano passado, o time foi campeão da terceira divisão paranaense. A divisão ficou com Gusttavo com um percentual de 60%, e o restante será da Full Sports e outros investidores; o Paranavaí manteve 1%.

VaiDeBet, empresa que Gusttavo é embaixador, será a nova patrocinadora do clube. A casas de apostas também está patrocinando o Corinthians pelas próximas três temporadas, com um contrato avaliado em R$ 370 milhões.

Patrimônia do ‘Embaixador”

Em levantamento feito em dezembro de 2023, o patrimônio do cantor girava em torno de R$ 1 bilhão de reais contando todos os negócios em que Lima está envolvido. Ele seria dono do aplicativo BaladApp, popular para a venda de ingressos de shows, da marca de roupas Mr. Ocky, além do Frigorífico Goiás, da bebida Vermelhão, além de ter algumas fazendas para criação de gado em Minas Gerais.

História do clube

O clube O Atlético Clube Paranavaí foi fundado em 14 de março de 1946. Em sua história, o clube parananense contabiliza sete títulos, como: Campeonato Paranaense, Campeonato Paranaense do Interior, Campeonato Paranaense 2ª Divisão e Campeonato Paranaense 3ª Divisão.

*Com informações do Ge

