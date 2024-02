Incêndio de grande proporção deixa bairros sem energia em Manaus

Manaus (AM) – Bairros da cidade de Manaus ficaram sem energia, no início da manhã desta terça-feira (13), após um incêndio atingir uma subestação da Amazonas Energia, no bairro Distrito II, na Avenida dos Oitis, na Zona Leste de Manaus. Segundo a empresa, o incêndio foi causado pela forte chuva ,mas foi controlado e não houve feridos.

Bairros como Distrito Industrial, Nova República, Armando Mendes, Parque Mauá, Industriários, Comunidade da Sharp, Zumbi e São José tiveram o serviço de energia afetado.

Conforme moradores, a energia voltou por volta de 14h. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência mas ao chegar no local o princípio do sinistro já havia sido controlado.

Leia na íntegra a nota do Corpo de Bombeiros:

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informa que foi acionado, no início da manhã desta terça-feira (13), para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em uma subestação de energia elétrica, no bairro Distrito industrial. No entanto, ao chegarem no local os bombeiros constataram que o princípio de incêndio já havia sido controlado e realizaram apenas uma vistoria no local. A concessionária de energia elétrica fez o desligamento da rede.

Confira a nota da Amazonas Energia:

