Trio é preso e embarcação que transportava drogas é apreendida no Amazonas

Adriano Cunha de Sousa, Antônio Muniz da Silva e Eduardo Lopes de Queiroz foram presos, neste domingo (18), por envolvimento com tráfico de drogas. Durante a operação deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), foram apreendidos uma embarcação utilizada para transporte de drogas, dois aparelhos celulares e R$ 13 mil em espécie.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia do Interior (DPI) e Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), com apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Delegacia Fluvial (Deflu) e DIP de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

A operação teve origem após a apreensão de 121 tabletes de drogas, ocorrida na madrugada de sábado (17) por policiais da Base Arpão I.

O material ilícito, que teria saído do município de Tefé, estava em uma embarcação que foi abordada pelos agentes em Coari. O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, citou que esta operação demonstra a união entre as Forças de Segurança no combate ao crime organizado.

“As práticas operacionais desempenhadas por policiais da Base Arpão e a integração entre as DIPs do interior do Amazonas, junto aos Departamentos, solidifica o trabalho grandioso que as Forças de Segurança vêm fazendo no combate ao tráfico de drogas no Estado”, enfatizou.

Conforme o delegado José Barradas, titular da DIP de Coari, após as drogas terem sido apresentadas na delegacia, foram constatados indícios de autoria e materialidade que levaram à representar pela prisão dos envolvidos e pela busca e apreensão da embarcação.

“Antônio Muniz e Eduardo Lopes foram presos em Manaus por policiais civis do Denarc, DPI e Deflu. Na ocasião, foi dado cumprimento a busca e apreensão da embarcação, e também foram apreendidos dois aparelhos celulares e 13 mil reais em espécie. Dois tabletes de drogas foram localizados em posse de um deles, resultando em um auto de prisão em flagrante”, destacou.

O terceiro indivíduo, Adriano Cunha, foi preso por policiais civis da DIP de Tefé, sob coordenação do delegado Carlos Augusto Monteiro. O delegado também assegurou que as investigações sobre o caso continuam para localizar mais envolvidos na ocorrência. O diretor do Denarc, delegado Rodrigo Torres, enfatizou que essa operação faz parte das constantes operações realizadas para reprimir o tráfico de drogas no Amazonas.

Adriano Cunha será encaminhado para audiência de custódia em Tefé, e Antônio Muniz e Eduardo Lopes passarão por audiência de custódia em Manaus. A embarcação permanece apreendida aguardando as determinações legais quanto aos fatos.

*Com informações da assessoria

