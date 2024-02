Feira do Alvorada 1 é entregue após reforma e feirantes celebram modernizações

Manaus (AM) – A entrega da nova feira coberta do Alvorada 1, localizada na rua Rafael Assayag, no bairro Alvorada 1, na Zona Centro-Oeste de Manaus, marcou a 12ª conclusão de reformas em feiras municipais – a previsão é de que 30 feiras e mercados sejam revitalizados em decorrência de uma parceria entre Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas. Nesta terça-feira (27), o prefeito da capital amazonense, David Almeida, esteve na entrega do novo local, que teve investimento de, aproximadamente, R$ 2 milhões.

A estrutura foi totalmente reformada, beneficiando a área que contém 65 boxes e 25 bancas, abrigando 90 trabalhadores diretos e aproximadamente 400 indiretos. Durante a entrega, o prefeito lembrou que teve a sua origem ligada ao trabalho do seu pai em feiras e mercados e que, por conta disso, não poderia deixar esses espaços em situação precária, como estavam há tantos anos.

“Nós encontramos uma realidade muito ruim com as estruturas de feiras e mercados de Manaus. E nós firmamos com o governo do Estado uma parceria que permanece. Essa é a 12ª estrutura que estamos entregando, de um total de 36. Ainda este ano vamos entregar mais, transformando a vida dos feirantes e da população que frequenta as feiras e mercados da nossa cidade”, salienta o prefeito David Almeida.

A antiga área de boxes foi demolida, dando espaço a estruturas padronizadas com revestimentos cerâmicos, novos banheiros, piso, telhado com altíssima qualidade, favorecendo a circulação do ar e amenizando a temperatura. O espaço também conta com maior acessibilidade, Wi-Fi, novas redes elétrica e de drenagem, entre outras melhorias.

Outras onze feiras e mercados, que integram os convênios entre município e estado já foram entregues. Dentre elas, a do São Francisco, o Mercado Municipal Jorge de Moraes, as feiras itinerantes Prefeito 1 e 2, a Feira Municipal do Bairro da Paz, do Quarentão, o Mini Shopping da Compensa, Feira Municipal Polivalente, Feira Municipal da Glória e feira da Ceasa.

Feirantes celebram

Há quase 30 anos sem reformas, o espaço da feira do Alvorada 1 traz novas expectativas de crescimento com geração de emprego e renda aos feirantes com um espaço mais limpo e confortável.

“Uma reforma dessa só tem a melhorar para a gente. Agora foi uma reforma considerada muito boa”, disse o feirante Edilson Carvalho, que trabalha na feira há 30 anos.

Segundo a feirante Sheila Faba, que atua há 38 anos na feira do Alvorada 1, agora as vendas vão melhorar. A feirante Maria da Conceição, por sua vez, transbordava alegria com a nova feira, pois a situação anterior era desesperadora e precisava de uma reforma urgente.

Maria da Conceição destacou as melhorias. Foto: Clóvis Miranda/Semcom

“A situação aqui estava feia. Passaram muitos prefeitos por aqui, prometeram muitas coisas, mas nunca fizeram nada pela gente. A nossa feira ficou muito bonita e a gente espera muitos clientes, porque um lugar bacana atrai pessoas”, comemorou.

“Agora vale a pena vir, vale a pena a gente trabalhar, vale a pena os clientes entrarem na feira. Eu tenho certeza que agora todos os clientes que entrarem aqui vão sair falando bem. A feira está limpa, tem higiene, está maravilhosa”, completou Maria.

A revitalização das feiras e mercados de Manaus tem contribuído para o desenvolvimento social e econômico da cidade, para o bem-estar da população, além de proporcionar a melhoria das feiras de Manaus, que durante muito tempo ficaram sem manutenção. A reforma da feira coberta do Alvorada 1 faz parte de pacotes de obras firmado entre Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas, beneficiando 39 feiras e mercados municipais.

História

A feira do Alvorada, no bairro Alvorada 1, surgiu em 1978, passando por uma reforma no ano de 1997. O local possui uma área total de 2.836,14 metros quadrados e, atualmente, conta com 65 boxes e 25 bancas, com a comercialização de produtos, como peixes, frutas e verduras, açougue e estivas, e a oferta de diversas atividades, entre armarinho, informática e salão de beleza.

