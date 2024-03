Amazonas perde para o Paysandu no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17

Manaus (AM) – No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, o Amazonas acabou superado pelo Paysandu por 3 a 1, de virada, na tarde desta quinta-feira (7), no estádio da Curuzu, em Belém (PA). Kauê abriu o placar para a Onça-pintada, mas Luciano, Natan e Pedro viraram a partida para o Papão.

Com o resultado, o Amazonas precisa de uma vitória por pelo menos três gols de diferença para avançar de forma direita. Em caso de empate no placar agregado, a vaga ficará para a equipe vencedora da disputa por pênaltis. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (13), e acontecerá no estádio Carlos Zamith, às 15h (de Manaus).

O jogo

Após uma tentativa de pressão do Paysandu nos minutos iniciais, o Amazonas conseguiu se defender bem e ainda aos sete minutos, abriu o placar. Makson recuperou a bola no campo de ataque, Kauê aproveitou, deu uma caneta no marcador, invadiu a área e bateu cruzado para colocar as Feras da Base à frente do placar. Porém, ainda na primeira etapa, a equipe da casa virou o jogo com gols de Luciano e Natan.

Em busca do empate, o Amazonas voltou do intervalo com mais posse de bola e tentando pressionar o Paysandu. Aos sete minutos, Vinícius fez jogada pelo meio e a bola ficou com Ibson, que finalizou de fora da área, mas o goleiro PH, no meio do gol, fez a defesa; E já aos 32 minutos do segundo tempo, Pedro, de pênalti, fez o terceiro gol da equipe paraense, dando números finais à partida.

Leia mais

Dia da Mulher: esporte amazonense conta com serviços essenciais de figuras femininas

Amazonas FC goleia o Capital-TO e garante vaga nas quartas de final da Copa Verde

Amazonas FC vence Sant German-RO e avança para segunda fase da Copa do Brasil Sub-17