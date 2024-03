Núcleo exclusivo para mulheres do Formando Campeões tem alunas do Curso de Defesa Pessoal

As 80 alunas que integram o grupo aprimoram técnicas do mundo da luta todos os sábados na Vila Olímpica de Manaus

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), formou neste mês de março o primeiro núcleo exclusivo para mulheres do Projeto Formando Campeões, com alunas que participaram do Curso de Defesa Pessoal. A iniciativa pioneira beneficia 80 mulheres, com aulas aos sábados.

“Nosso objetivo é continuar promovendo qualidade de vida para as mulheres por meio do esporte. Uma das políticas públicas do governador Wilson Lima é fortalecer espaços para mulheres em todo o estado, sobretudo no esporte. O núcleo é formado por alunas que já participaram do curso e estão no caminho do esporte”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

As turmas fixas são formadas por alunas que já participaram das edições anteriores do Curso de Defesa Pessoal Feminina. O curso vai aprofundar e aprimorar o que essas mulheres já aprenderam, como golpes, usar o próprio corpo de forma eficaz para se defender, com técnicas nas modalidades jiu-jitsu, muay thai, luta olímpica e Mixed Martial Arts (MMA).

Foto: Julcemar Alves/Sedel

“Como mãe, o curso está sendo essencial para mim, porque agora eu tenho mais qualidade de vida e mais energia para minhas tarefas diárias. Quando soube que o núcleo ia ser na Vila Olímpica, fiquei contente, pois esse é um espaço de referência”, comentou a aluna Juliane Aguiar.

O Curso de Defesa Pessoal Feminina alcançou mais de 500 mulheres na capital e no interior do estado. Lançado em agosto de 2023, o projeto já teve quatro edições, entre elas uma edição em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) e outra em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UEA).

*Com informações da assessoria

