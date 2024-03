Com a injeção de R$ 26 milhões na economia local, Manaus recebe três transatlânticos

Manaus (AM) — A Temporada de Cruzeiros 2023/2024 continua movimentando a economia local com a chegada dos navios transatlânticos. De quarta-feira (13), a sexta-feira (15), Manaus recebe os navios MS Poesia, Viking Sea e Amadea, com aproximadamente 6,3 mil cruzeiristas e R$ 26 milhões em receita de turistas e despesa portuária.

O Navio MS Poesia chega, nesta quarta-feira (13), é, com mais de 3 mil turistas e tripulação que atraca na capital amazonense, a média é que deixem na economia local, incluindo os gastos portuários, mais de R$ 10 milhões nos dois dias ancorado. É a primeira vez do navio na cidade dos trópicos e a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), se prepara para o receptivo dos turistas, com a entrega de uma placa ao comandante do navio, entre outras atividades.

“Além do receptivo e a entrega da placa que simboliza a nossa hospitalidade em receber os turistas, nossa missão é fazer com que esses turistas gostem da estadia e espalhem essa notícia para outras pessoas e assim, possamos atrair cada vez mais pessoas para nosso município, com a intenção de tornar o turismo como estratégia de investimento e retorno econômico para nossa cidade”, comentou o diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues.

Já o Navio Vinking Sea atraca em Manaus, nesta quinta-feira (14), com cerca de 1.393 pessoas a bordo, aporta em Manaus. E os gastos previstos para os três dias na cidade, são de aproximadamente R$ 8 milhões.

Para fechar a semana, a cidade recebe o navio Amadea, com 904 cruzeiristas e o aporte em torno de R$ 7,7 mil nos três dias de visita. Na próxima semana, está prevista a chegada de mais dois navios, Hanseatic Inspiration, no dia 21, e MS Martina, dia 25.

Durante a passagem pela capital amazonense, os turistas costumam visitar os principais atrativos turísticos como o Museu da Cidade (Muma), o Teatro Amazonas, Encontro das Águas, Ponta Negra, Mercado Municipal e outros.

Marco na economia

O turismo tem sido cuidadosamente desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, uma vez que a meta do prefeito David Almeida é tornar o turismo como mola propulsora da economia. O diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues, destaca os investimentos no setor nos últimos anos.

“Nos últimos três anos, a Prefeitura de Manaus tem investido significativamente para desenvolver o turismo, atrair investidores e consagrar o setor como uma nova alternativa econômica para o município, melhorando a receita do município, valorizando e expandido o setor e melhorando consequentemente a vida do manauara”, pontuou.

Só em ambientes turísticos, com atrativos inéditos, a Prefeitura de Manaus já investiu aproximadamente R$ 268 milhões, qualificando assim, a capital da Amazônia, como um dos melhores destinos turísticos no Brasil.

