Justiça decreta prisão preventiva de universitária que ateou fogo no namorado em Manaus

Em depoimento, a universitária confessou que o crime foi motivado por ciúmes após ver uma foto do namorado com a ex-mulher

Manaus (AM) – Uma estudante de odontologia de 22 anos, que ateou fogo no namorado durante a madrugada de terça-feira (12), teve a prisão preventiva decretada, nesta quarta-feira (13), pela Justiça do Amazonas. O caso ocorreu em um bar, localizado na avenida Maceió, no bairro Vieiralves, Zona Sul de Manaus. A vítima seria um empresário de 40 anos.

A decisão judicial é do juiz James Oliveira dos Santos, em consonância com o parecer do promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, Reinaldo Alberto Nery de Lima.

No dia do crime, ela foi presa em flagrante e levada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Em depoimento, a universitária confessou que o crime foi motivado por ciúmes após ver uma foto do namorado com a ex-mulher naquele bar. O casal estava prestes a oficializar o noivado.

A jovem chegou ao estabelecimento levada por um carro por aplicativo. Chegando no local, ateou fogo no namorado que sofreu queimaduras e, até o momento de publicação da matéria, estava internado em um hospital da cidade. Na ocasião, a mulher ainda tentou esfaquear a vítima, de acordo com a Polícia Civil do Amazonas.

A universitária também sofreu queimaduras. O momento em que ela tentava escapar das chamas foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento nas redondezas.

Leia mais

VÍDEO: Universitária incendeia namorado por ciúmes em bar no Vieiralves, em Manaus

Sequestrador de ônibus é transferido para presídio no RJ

VÍDEO: Dono de loteria é baleado na frente de clientes e morre durante assalto