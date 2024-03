Sorteio define confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões; confira duelos

Nyon (Suíça) – O torcedor já sabe quais vão ser os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões, além do chaveamento até a grande final do torneio, que será no Wembley Stadium, em Londres, capital da Inglaterra, no dia 1º de junho. A definição aconteceu no sorteio da Uefa, realizado nesta sexta-feira (15), na sede da entidade, em Nyon, na Suíça.

As partidas de ida da fase de quartas acontecerão nos dias 9 e 10 de abril. Já a volta será na semana seguinte, nos dias 16 e 17. O início das semifinais será em 30 de abril e 1º de maio, com a volta acontecendo em 7 ou 8 de maio.

De um lado da chave, o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique e o Manchester City encara o Real Madrid, repetindo o duelo entre as equipes de Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, respectivamente, pela terceira vez consecutiva na Liga dos Campeões. As quatro grandes equipes vão lutar por uma vaga na grande decisão.

Do outro lado, o PSG reencontra o Barcelona pela primeira vez, em um mata-mata, após aquela virada histórica na temporada 16/17, quando o time catalão aplicou uma goleada de 6 a 1 no Camp Nou e reverteu uma desvantagem de quatro gols, nos minutos finais da partida. O vencedor do confronto encara ou Atlético de Madrid ou Borussia Dortmund nas semis.

