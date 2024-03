Avenida General Rodrigo Otávio passa por alargamento e implantação de nova pista

A Prefeitura de Manaus, inicia, neste sábado (16), o alargamento e a implantação de uma nova pista de desaceleração, em trecho de 70 metros, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, próximo à “Lagoa do Japiim”, zona Sul da capital.

A intervenção é para sanar a retenção de veículos em horário de pico do trânsito. A obra inicia próximo à “Lagoa do Japiim” e segue até a feira municipal do bairro.

Com a mudança, a avenida terá três faixas de via contínua no sentido Centro-bairro. No sentido bairro-Centro, será criada uma faixa exclusiva para acesso às ruas vicinais do bairro Japiim.

“Essa gestão tem a preocupação de minimizar esses gargalos no trânsito que a população enfrenta há anos. Essa área da avenida Rodrigo Otávio é bem movimentada e fica congestionada, atrasando quem precisa circular por aqui, para chegar em seu destino. O prefeito David Almeida determinou, de forma imediata, o alargamento do trecho, com a criação de uma nova faixa que irá facilitar a rotatória dos veículos”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

O primeiro passo é a demolição das calçadas, para, na sequência, preparar a base, fazer o reassentamento da calçada, sarjeta e meio-fio. Por fim, a aplicação de asfalto e a sinalização horizontal e vertical. O trabalho deve durar em torno de 15 dias, a depender da trégua das chuvas.

*Com informações da assessoria.

