Obra de alargamento da Ephigênio Salles será entregue até sexta, estima prefeitura

A obra de alargamento com a implantação da terceira faixa na extensão de 1,2 quilômetro da avenida Ephigênio Salles será entregue na próxima sexta-feira (9). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (5) pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). As equipes chegaram aos 500 metros finais da área estimada no projeto.

Em vistoria ao canteiro de obras nesta manhã desta segunda, o secretário de Obras, Renato Junior, explicou que as equipes seguiram as etapas previstas inicialmente, mas se depararam, ao longo da execução, com percalços no subsolo da avenida.

“Cumprindo uma determinação do prefeito David Almeida, a data de entrega do alargamento desse trecho da avenida Recife à via Láctea será até a próxima sexta-feira. Vale ressaltar que é uma obra extremamente delicada. Para se ter uma ideia, encontramos uma drenagem profunda antiga, que tivemos de substituir, porque, no futuro, colocaria em risco os carros que trafegam pela avenida”, afirma.

“Nós refizemos essa drenagem toda e tivemos que criar alguns acessos diferentes para as águas das drenagens serem lançadas nos igarapés do entorno”, complementa.

Os cabos de fibra óptica presentes no local postergaram a atenção à rede de drenagem. “Uma vez que exige maior cautela, tivemos de recuar quando percebemos a presença do cabeamento, mas retomamos a obra com a parceria e suporte das empresas responsáveis pelos fios, a fim de evitar maiores transtornos”, explica o secretário de Obras.

Na segunda metade de janeiro deste ano, o projeto alcançou 90% de execução após as últimas desapropriações. “Etapa necessária para a implantação da terceira faixa de veículos no sentido bairro-Centro”, destaca o secretário.

O secretário explicou que a nova faixa servirá para a “desaceleração” dos veículos que acessam os centros comerciais. “Quem vier, descendo do viaduto Miguel Arraes, terá uma trafegabilidade, com toda certeza, muito mais rápida e segura”.

Para o prosseguimento das obras, 27 postes foram substituídos pela concessionária de energia e tiveram de ser recuados. Uma nova rede de energia elétrica foi implantada na área.

“Sabemos das dificuldades que nós temos na cidade de Manaus, sobretudo em uma via de alto tráfego, mas, cumprindo uma determinação do prefeito David Almeida, até sexta-feira à noite finalizaremos mais essa obra”.

O alargamento da avenida Ephigênio Salles é um projeto executado pela Prefeitura de Manaus em convênio com o governo do Amazonas, que visa proporcionar fluidez ao trânsito na área.

“Essa obra está no programa de mobilidade que o prefeito tem feito em vários pontos de Manaus, desde a construção de viadutos, ciclovias e até a pavimentação de avenidas e ruas secundárias, com o objetivo maior de modernizar o fluxo nos bairros”, afirma o secretário.

