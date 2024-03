Saiba quem é o empresário flagrado apertando nádegas de mulher em elevador

Fortaleza (CE) – O empresário Israel Leal Bandeira Neto está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, Ceará, por importunação sexual. As câmeras de segurança de um edifício comercial na capital cearense flagraram o momento em que ele tocou nas nádegas da nutricionista Larissa Duarte.

O incidente ocorreu em 15 de fevereiro deste ano, mas só ganhou destaque na segunda-feira (18), quando o vídeo se tornou viral nas redes sociais. Após a divulgação do crime, Israel Neto eliminou suas contas nas redes sociais.

Os advogados Raphael Bandeira e David Isidoro, que estão representando a vítima, explicaram que o incidente aconteceu dentro do Scopa Platinum Corporate, um edifício na capital cearense.

“Larissa encerrava o expediente de trabalho e entrava no elevador que conduz à garagem do edifício. Infelizmente, um indivíduo, identificado como autor do ato, entrou logo em seguida. Ao sair do elevador, o referido sujeito apalpou agressivamente as nádegas da Larissa e, de maneira covarde, fugiu pelo mesmo elevador”,

detalhou a defesa da vítima.