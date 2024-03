Primeiro píer turístico de Manaus atinge 82% de obras concluídas

Manaus (AM) – Com mais de 82% das obras concluídas, a Prefeitura de Manaus avança para a conclusão do primeiro Píer Turístico da capital amazonense, que será instalado no complexo de São Vicente, no início da avenida 7 de Setembro, no Centro, Zona Sul. O espaço faz parte da primeira etapa das intervenções do “Nosso Centro”, lançado em 2021, e em fase de finalização para entrega.

O atracadouro principal do futuro Píer Turístico construído pela prefeitura entra na etapa de pintura e tubulação. Os outros dois flutuantes da estrutura gigante recebem pintura e as pontes passam por serviços de cobertura da passarela, pintura e bases de suporte.

O píer está sendo construído em um estaleiro na zona Oeste e envolve, na realidade, três frentes de obras, incluindo o porto, as pontes e as poitas. Uma poita é um objeto usado como peso submerso, para ancorar embarcações, boias, plataformas e outros. Neste caso, as 14 poitas vão ancorar as estruturas do píer, permitindo sua flutuabilidade com a subida e descida das cotas do rio Negro. As 14 poitas estão concluídas.

A previsão é de lançar nas águas do rio Negro, na segunda quinzena de março, a primeira estrutura, a do maior atracadouro (flutuante), que mede 12 metros por 80 metros, pesando quase 300 toneladas.

“O píer está na etapa de pinturas e o porto na fase de acabamento. As pontes estão na etapa de finalização de soldas”, explicou o engenheiro naval Eden Paraense Sarmento, responsável pela equipe de construção do píer.

As poitas funcionam como as âncoras onde o porto ficará amarrado, ficando no meio do rio. Além do atracadouro principal, o píer tem mais três pontes de ligação, sendo uma de 75 metros (160 toneladas) e outras duas de 60 metros (115 toneladas cada). Outros dois flutuantes de apoio para a ligação das pontes medem 18 metros x 12 metros e pesam 62 toneladas cada.

Dimensão

Com dimensões surpreendentes, a capital amazonense vai ganhar seu primeiro Píer Turístico. A estrutura metálica vai compor o mirante Lúcia Almeida, que segue em acabamento de obras no início da avenida 7 de Setembro. O píer será uma estrutura de atracação de embarcações de pequeno e médio portes, voltado para o trade turístico e de pacotes fluviais no Centro e entorno.

Projetos

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) é autor dos projetos arquitetônicos do “Nosso Centro”. O Píer Turístico será montado no mirante a partir de maio e junho de 2024, quando o rio Negro estiver com uma cota mais alta, e a estrutura vai permitir que o turista, visitante e morador da cidade desembarque na ilha de São Vicente e já passe a vivenciar uma parte da história de Manaus.

Para o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, esse é mais um grande projeto da gestão do prefeito David Almeida, cuja construção e montagem ocorre internamente, no estaleiro, para depois seguir para o local da obra, quando a cota do rio Negro estiver maior. A previsão é de inauguração no segundo trimestre deste ano.

“Toda a operação turística que envolve nossa hidrografia chegará e partirá do Píer Turístico. Ele terá essa função de dar um suporte adequado, com segurança e com conforto para as operações do turismo em Manaus. Terá integração imediata ao mirante Lúcia Almeida e todas as atividades no largo de São Vicente. Ele passa a ser uma referência para o trade turístico voltado ao movimento da orla de Manaus e todo o entorno da capital”, explicou Valente.

A área total do mirante é de 4,9 mil metros quadrados e o prédio será o primeiro espaço multigeracional vertical da capital, sendo um divisor de águas nas edificações às margens do rio.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Wilson Lima anuncia aprovação de propostas para geração de R$ 3,3 bilhões em novos créditos de carbono no Estado

Justiça atende pedido da Defensoria e veta ordem de retirada de flutuantes do Tarumã, em Manaus

Detran abre inscrições para 6 cursos da Escola Pública de Trânsito em Manaus