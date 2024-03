Detran abre inscrições para 6 cursos da Escola Pública de Trânsito em Manaus

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informou que os cursos de Reciclagem de Condutor Infrator, Atualização de Mototaxistas, Formação de Novos Motoxistas, Mecânica Básica para Mulheres, Atualização de CNH e Direção Defensiva estão com inscrições abertas e gratuitas. Todos irão iniciar em abril, e ocorrerão na sede da Escola Pública de Trânsito (Eptran).

Os interessados no curso de Mecânica Básica para Mulheres e Direção Defensiva devem procurar, de maneira presencial, a secretaria da Eptran, localizada no posto da instituição, no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Os interessados nos cursos de Reciclagem de Condutor Infrator, de Atualização de Mototaxistas, Formação de Novos Motoxistas e Atualização de CNH podem ir a qualquer posto de atendimento do Detran-AM. Para mais informações, basta entrar em contato por meio dos números (92) 3643-0092 ou 3643-0057.

Para o curso de Mecânica Básica para Mulheres, podem se inscrever jovens a partir dos 16 anos, sem a necessidade de possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já os de mototaxistas, é necessário ter dois anos de habilitado na categoria “A” e ser maior de 21 anos.

A Reciclagem de Condutor Infrator é para aqueles que estão com o direito de dirigir suspenso, e que para reaver esse direito, devem passar pela reciclagem conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Aqueles interessados em realizar o curso de Direção Defensiva, devem atentar aos seguintes critérios: ser maior de 18 anos, possuir certificado de conclusão do Ensino Fundamental 2 (6° ao 9° ano) ou declaração escolar, caso ainda esteja cursando; ser habilitado em qualquer categoria.

O curso de Atualização de CNH é para pessoas que estão em processo de renovação ou adição de categoria, ou que a habilitação esteja vencida a mais de cinco anos, ou que CNH seja oriunda de um país estrangeiro.

