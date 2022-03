Sem representatividade no Amazonas, PT perde ainda mais força nas eleições

Neste ano, a sigla não deve conseguir - novamente -, mais do que reeleições na Câmara e Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM)

Manaus (AM) – O Partido dos Trabalhadores (PT) é um dos maiores representantes da esquerda no país. No entanto, a sigla ainda registra um baixo número de membros eleitos no Amazonas. Neste ano, a sigla não deve conseguir – novamente -, mais do que reeleições na Câmara e Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM).

No Estado, o partido possui como representantes: deputado federal Zé Ricardo e deputado estadual Sinésio Campos – presidente regional da sigla.

“A organização já está efetivada. O PT tem uma agenda muito continuada em suas setoriais, como mulheres, negros, nas temáticas indígenas, então, essas pautas das secretarias estaduais do PT acontecem permanentemente”, declarou Sinésio.

Apesar disso, o partido ainda possui baixos índices de representação parlamentar e organização concreta. Conforme o cientista político, o PT no Amazonas reflete a situação dos partidos de esquerda que estão encontrando dificuldades de ampliar espaços dentro da política.

“No Amazonas, o PT é um partido considerado pequeno, possui pouca representatividade e conta dificuldades enormes para alcançar espaços dentro do poder executivo. Não elege um número significativo de vereadores, nem deputados estaduais”, afirmou.

Ele salienta que no Estado não há um partidário de esquerda conquistando um mandato eletivo majoritário e isso é um reflexo das políticas impostas por partidos de esquerda que acabam focando em seus projetos individuais, ao invés de pensar em estratégias partidárias.

“Deve-se pensar no coletivo, buscar novas lideranças, inclusão de novos atores políticos e fazer com que essa agremiação partidária cresça, não só no aspecto quantitativo, mas também qualitativo e com isso recebendo votos, conquistando governos e firmando força eleitoral, o que não vem acontecendo”, explicou.

Segundo ele, o PT é um exemplo da esquerda que não possui sequer uma chapa completa para disputar eleições proporcionais isoladamente e nem um nome consolidado para concorrer ao governo.

“As esquerdas no Amazonas, incluindo o PT, representantes delas estão muito aquém dos desafios de um partido de esquerda que se coloca em um campo da política popular, de massa. O que se tem hoje são partidos pequenos lutando para sobrevivência”, completou.

Desentendimentos internos

Durante o período de organização partidária, o deputado federal José Ricardo, utilizou suas redes sociais para se posicionar acerca dos direcionamentos que o Partido dos Trabalhadores poderia estabelecer no Amazonas. Em uma das publicações, o parlamentar defende que o PT no Estado tenha um candidato próprio nas próximas eleições.

“A nível nacional o Lula está sendo lançado, aqui no AM também queremos candidato que implante projetos de geração de emprego, moradia, combate à fome, de luz, gás e gasolina mais baratos. Vamos reconstruir o AM”, escreveu em uma publicação no twitter.

O deputado estadual Sinésio Campos, afirmou que aguarda as decisões finais que ocorrem com a direção nacional do partido, em concordância com os grupos estaduais.

“Estou aguardando os desfechos de decisão da direção nacional, para que eu possa dialogar. O PT tem quadros para todos os níveis, como governo, senado, deputados, tem tudo isso preparado”, afirmou.

Sobre possíveis nomes lançados pela sigla e estratégias para “estabelecer uma frente” partidária maior no Amazonas, o presidente afirma que todas as decisões serão divulgadas após o alinhamento com a organização nacional do partido.

“Quanto a decisão maior, não adianta estar fazendo considerações hipotéticas de algo que pode não acontecer. Vejo pelos outros partidos, que estão muito serenos quanto a isso (decisão de possíveis candidatos) e com o PT não é diferente”, disse.

Movimentos do PT

Uma das movimentações organizadas pelo partido, a fim de galgar espaço durante o período pré-eleitoral, foi realizada na última semana. O representante da sigla na Câmara Municipal de Manaus, realizou um ato de filiação com jovens, para ampliar o trabalho de conscientização política nas novas gerações e colocar para o futuro novas lideranças.

Sassá informou que já definiu seus candidatos majoritários para o pleito de 2022 e que na hora certa vai anunciar.

“Aqui no Amazonas seguiremos uma linha consciente, com nosso apoio a um candidato a governador que tenha compromisso com essa nova geração e para o senador também já definimos nosso apoio”, destacou.

Leia mais:

Após escândalo com pastores, ministro da Educação pede demissão

Quem é Braga Netto, general cotado para ser vice de Bolsonaro

Partido de Bolsonaro erra CNPJ e Lolla não é intimado pelo TSE