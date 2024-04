Mais de 700 vagas para cursos de qualificação profissional são ofertados no AM; confira

As inscrições se iniciam hoje (16), no Portal do Trabalhador

Foi lançado o edital com mais de 720 vagas para o curso de qualificação profissional, nesta terça-feira (16). As capacitações são ofertadas por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Os cursos são direcionados para os cidadãos que buscam por qualificação profissional, visando entrar no mercado de trabalho.

As inscrições já estão abertas e os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), preencher o formulário disponível até 18 de abril.

A lista dos candidatos aprovados será publicada no dia 19 de abril, no Portal do Trabalhador, e as aulas estão previstas para começar no dia 22 de abril, na sede do Sine Amazonas, localizado na avenida Djalma Batista, Nº 1.018, bairro Chapada.

Cursos

Libras Intermediário

Desenvolvimento de Trabalho em Equipe

Planejamento e Controle de Finanças

Atendimento ao Cliente

Gestão de Negócios

Marketing Digital nas Mídias Sociais

Operador de Caixa

Formação de Brigada de Incêndio

Métodos de Vendas

Noções de Empreendedorismo

Agente de Portaria

Assistente Administrativo

Treinamento Básico Operacional (TBO)

Conferente de Mercadorias

Libras Avançado

Relações Interpessoais

Gestão de Conflitos

Primeiros Socorros na Indústria

