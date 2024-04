Criciúma atropela Vasco em São Januário e Ramón Diaz não é mais técnico do Cruz-maltino

Rio de Janeiro (RJ) – O Criciúma goleou o Vasco da Gama por 4 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em pleno São Januário, no Rio de Janeiro, e implantou uma crise no Cruz-maltino. Os gols do Tigre foram marcados por Fellipe Mateus (2), Bolasie e Higor Meritão. Após a partida, que aconteceu na tarde deste sábado (27), o clube comunicou o desligamento do técnico Ramón Díaz e de seu auxiliar, Emiliano Díaz.

As duas equipes agora voltam seus focos para a Copa do Brasil. O Vasco joga na quarta-feira (1), às 18h (horário de Brasília), diante do Fortaleza, na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da terceira fase. Rafael Paiva, comandante do Sub-20, assume o time profissional interinamente.

O Criciúma joga um dia antes, na terça (30), também no Nordeste, mas em Salvador, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, às 18h.

Confronto de narrativas

O técnico Ramón Díaz pediu demissão, de acordo com informações do Lance, imediatamente após a derrota para o Criciúma. Por conta desta decisão, o clube comunicou o desligamento do treinador e do filho, o auxiliar Emiliano Díaz. A entrevista coletiva pós-jogo também foi cancelada.

No entanto, o argentino resolveu se pronunciar com seu filho. No pronunciamento, a dupla afirmou que foi demitida pelas redes sociais e não quis responder aos questionamentos da imprensa.

Ramón e Emiliano Díaz chegara ao Vasco em julho da temporada de 2023. O técnico e sua comissão foram os grandes responsáveis por livrar o clube de mais um rebaixamento. Nesta temporada, ambos sofreram a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca e avançaram, nos pênaltis, para a terceira fase da Copa do Brasil, contra o modesto Água Santa-SP.

