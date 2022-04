Uso de máscaras em escolas será facultativo em Manaus

Manaus (AM) – O uso da máscara em escolas da rede municipal de ensino em Manaus será facultativo. A decisão ocorreu após a publicação do decreto que flexibilizou o uso da proteção individual em locais fechados, na última terça-feira (29), assinado pelo prefeito David Almeida.

A utilização da máscara segue sendo obrigatória em locais destinados à prestação de serviço de saúde e ainda ao transporte público, como no ônibus, carros de aplicativos, micro-ônibus e táxis. O uso da proteção individual é ainda recomendada para idosos de 70 anos ou mais; às pessoas com sintomas gripais e aos imunossuprimidos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), não há penalidade para quem deixar de usar a proteção em locais fechados. O órgão público municipal ainda informou que segue acompanhando o cenário epidemiológico de Manaus, as recomendações dos órgãos de saúde e atenta as mudanças em relação às medidas necessárias para a conter a propagação da Covid-19.

